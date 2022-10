«Ψευδείς ισχυρισμοί επικής κλίμακας»: αυτή ήταν η απάντηση της Βρετανίας στα όσα υποστήριξε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας περί των εκρήξεων στους υποθαλάσσιους αγωγούς του Nord Stream.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως «Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αντιπρόσωποι αυτής της μονάδας του Βρετανικού (Βασιλικού) Ναυτικού συμμετείχαν στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαλτική Θάλασσα στις 26 Σεπτεμβρίου φέτος, ανατινάζοντας τους αγωγού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για να αποσπάσει την προσοχή από τον καταστροφικό χειρισμό της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας καταφεύγει στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών επικής κλίμακας», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου σε ανάρτηση στο Twitter.

«Αυτή η τελευταία επινοημένη ιστορία λέει περισσότερα για τις διαφωνίες εντός της ρωσικής κυβέρνησης παρά για τη Δύση», πρόσθεσε.

The UK defence ministry on Saturday rejected claims by Russia that its specialists were involved in attacks on Nord Stream gas pipelines and the Russian navy's Black Sea Fleet. pic.twitter.com/WUySr1lEPx