Ο γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Λούις, αποτελεί αγαπημένο παιδί των ΜΜΕ της Βρετανίας, καθώς οι αντιδράσεις του και οι σκανδαλιές του είναι επικές και γίνονται viral. Μάλιστα έδωσε νέο «ρεσιτάλ» χθες (8.12.2023) σε λειτουργία στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Ο πρίγκιπας Λούις έδωσε το παρών στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον εμβληματικό ναό της Βρετανίας για τα κάλαντα, μαζί με τον πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, την μητέρα του Κέιτ Μίντλετον και τα αδέλφια του Σάρλοτ και Τζορτζ.

Ο 5χρονος πρίγκιπας Λούις έδειχνε αρχικά «καλό παιδί», αλλά κάποια στιγμή… ξύπνησε ο σκανδαλιάρης μέσα του. Βγαίνοντας από την λειτουργία στο Αββαείο του Γουέστμινστερ γύρισε προς την αδελφή του, πριγκίπισσα Σαρλότ και της έσβησε το κερί που κρατούσε.

Μάλιστα λίγο πριν έδειχνε το κερί, προφανώς εξηγώντας τι θέλει να κάνει.

Στη συνέχεια γύρισε προς τον αδελφό του και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και επιχείρησε να κάνει το ίδιο με τα κεριά τους.

Ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον έδειξε σε κάποιες άλλες στιγμές να βαριέται, αλλά στους απαραίτητους χαιρετισμούς με τους ιερωμένους στη είσοδο της βρετανικής μητροπολιτικής εκκλησίας πριν τη λειτουργία ήταν… «κύριος».

The Wales Family has arrived with Prince Louis making his debut along the rest of his siblings, Princess Charlotte and Prince George What a wholesome family#TogetherAtChristmas #PrinceandPrincessofWales pic.twitter.com/grVcpYg2Je — Canellecitadelle (@Canellelabelle) December 8, 2023

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Τύπος και υπογραμμός ήταν και όταν έφτασε στο σημείο με τους γονείς του οπότε και άφησε μαζί με αδέλφια του τα καθιερωμένα γράμματα στον Άγιο Βασίλη, αλλά και στη συνέχεια όταν τραγούδησε τα κάλαντα μαζί με τους Σάρλοτ και Τζορτζ και τους γονείς τους, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον.

Awww this is so cute, Prince Louis was more than ready for thst handshake pic.twitter.com/IPDpb3WG72 — Isa (@isaguor) December 8, 2023

Από… μικρός φαινότανε

Ο πρίγκιπας Λούις έδειξε από μικρός ότι είναι… σκανδαλιάρης και απρόβλεπτος.

Τον Ιούνιο του 2023 στις γιορτές στη Βρετανία για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου έδειχνε με το χέρι προς το πλήθος και έκανε και γκριμάτσες.

Στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου βαρέθηκε και χασμουριόταν.

Prince Louis stole the show with this adorable candid reaction during King Charles III’s coronation. pic.twitter.com/qE1dNv8x5R — E! News (@enews) May 6, 2023

WATCH: While Britain’s King Charles III was the star of his coronation, it didn’t take much for his royal grandchildren to steal the spotlight. 5-year-old Prince Louis, in particular, stole hearts with his adorable reactions and gestures during the coronation proceedings. pic.twitter.com/plWu9r8Vhj — TODAY (@TODAYonline) May 8, 2023

Εκεί ανάμεσα στα άλλα έκανε και χορευτικές φιγούρες.