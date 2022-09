Ένα μπαράζ από tweet με πρωταγωνιστή τον Λάρι, τον γάτο της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Βρετανία. Σήμερα που μας αποχαιρέτησε ο Μπόρις Τζόνσον μιας και ήταν η τελευταία του ημέρα ως πρωθυπουργός, ο Λάρι φρόντισε να βεβαιωθεί ότι έφυγε από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ναι, βγήκα να τσεκάρω ότι έφυγε. Έφυγε», γράφει στην ανάρτηση που συνοδεύει τον Λάρι τον γάτο να κοιτάζει με ύφος ακριβώς έξω από την πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έφυγε ο Μπόρις Τζόνσον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Yes, I came out to check that he’s gone. He has. pic.twitter.com/s1t7XzNqHP