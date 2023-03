Ένα ρομπότ υπόσχεται να απαλλάξει τον Τάμεση από τα σκουπίδια ή τουλάχιστον από τα πλαστικά μπουκάλια που μολύνουν τον ποταμό της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για ένα ρομπότ εμπνευσμένο από το φαλαινοκαρχαρία, το οποίο μπορεί να συγκεντρώσει έως και 500 κιλά πλαστικού την ημέρα, περίπου δηλαδή 22.700 μπουκάλια και να «σώσει» τον Τάμεση της Βρετανίας από τα σκουπίδια.

Το όνομά του είναι WasteShark και η πλοήγησή του γίνεται μέσω σήματος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ζυγίζει 75 κιλά και διαθέτει δύο ηλεκτρικούς προωθητήρες αλλά και περισσότερους από 15 αισθητήρες που μπορούν να μετρήσουν θερμοκρασία, βάθος, διαλυμένο οξυγόνο, θολότητα, μπλε-πράσινα φύκια και έλαια.

Αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις «στέλνει» τις πληροφορίες σε έναν κεντρικό υπολογιστή για αναφορά και ανάλυση.

This 'robotic shark' gobbles up plastic waste in the River Thames. It can remove the equivalent of over 22,700 plastic bottles per day pic.twitter.com/dNAc7GrpDh