Το παλάτι του Μπάκινγχαμ έχει αρχίσει να σείεται και πάλι και στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας επικρατεί αναβρασμός, καθώς το νέο βιβλίο του Ολλανδού δημοσιογράφου Όμιντ Σκόμπι αποκαλύπτει τα ονόματα των «δυο βασιλικών» ρατσιστών που είχαν κάνει σχόλια για το χρώμα του δέρματος του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι.

Το βιβλίο του Όμιντ Σκόμπι στην ολλανδική του έκδοση και όχι στις εκδόσεις για άλλες χώρες όπως στη Βρετανία, φέρεται να κάνει αναφορά στους δυο «βασιλικούς ρατσιστές», οι οποίοι είχαν κάνει σχόλια για το χρώμα του δέρματος του παιδιού του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, που αποτελούν τα «μαύρα πρόβατα» της βασιλικής οικογένειας.

Η εφημερίδα της Βρετανίας, «Daily Mail» ανέφερε ότι το βιβλίο του Ολλανδού δημοσιογράφου, που έχει τίτλο «Endgame» φαίνεται να «ταυτοποιεί δύο μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που κατηγορούνται ότι μίλησαν ρατσιστικά για το χρώμα του δέρματος του Άρτσι, του πρωτότοκου γιου του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Meghan Markle».

Το νέο βιβλίο του Όμιντ Σκόμπι, «Endgame», αποσύρθηκε από την ολλανδική αγορά αφού κατονομάζονται οι ρατσιστές των Ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, γράφει η γερμανική εφημερίδα «Bild». Η απόσυρση έγινε χθες (28.11.2023) λίγο αφ΄ ότου το βιβλίο είχε βγει και στη Βρετανία.

«Το βιβλίο αναμένεται να προκαλέσει αναταραχή στο θεσμό του Στέμματος», επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα.

Στις σελίδες του το βιβλίο… σέρνει πολλά στον βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας, τον οποίο χαρακτηρίζει: «αντιδημοφιλή βασιλιά». Επίσης αναφέρει ότι ο βασιλιάς Κάρολος αποτελεί τον ηγέτη ενός παλατιού «που μαστίζεται από περιστατικά που αφορούν απαρχαιωμένες ιδέες γύρω από τον λαό, τις κοινωνικές τάξεις και τα χρήματα και την ίδια ώρα νεότεροι Βρετανοί αδιαφορούν για τη μοναρχία».

Από τα πυρά δεν γλίτωσε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ που αναφέρεται ως «διψασμένος για εξουσία διάδοχος του θρόνου».

Το «Endgame» κάνει αναφορές και στις αντιπαλότητες ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, αλλά και τις δύσκολες σχέσεις με τον βρετανικό Τύπο.

