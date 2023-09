Ένας άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (16.9.2023) στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όταν προσπάθησε να σκαρφαλώσει στον τοίχο στην περιοχή Royal Mews στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο άνδρας λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου σκαρφάλωσε σε τοίχο και μπήκε στο Royal Mews. Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να μπει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ή στους Κήπους του Παλατιού της Βρετανίας.

Το πρωί η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 25χρονου. Ο άνδρας συνελήφθη βάσει του νόμου για την παραβίαση προστατευόμενου χώρου.

Αυτόπτης μάρτυρας στο X (πρώην Twitter) σημείωσε πως τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έκανε κύκλους πάνω από το σημείο και αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή.

A man has been arrested for ‘trespassing’ at Buckingham Palace after reportedly entering the Royal Mews in the early hours of this morning pic.twitter.com/ARk31GdSFl