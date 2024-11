Βρετανία: Στο εδώλιο νεαρός πάμπλουτος κληρονόμος που σκότωσε με 37 μαχαιριές τον κολλητό του επειδή βρήκε κοπέλα

Σοκ στο Κάρντιφ της Βρετανίας. Ένας 24χρονος κληρονόμος εκατομμυριούχου κατηγορείται ότι έσφαξε με 37 μαχαιριές τον 23χρονο συγκάτοικό του, επειδή έκανε σχέση με μία κοπέλα.

Ήταν παραμονή των Χριστουγέννων του 2023 στο Κάρντιφ της Ουαλίας στη Βρετανία όταν ο 24χρονος Ντίλαν Τόμας, κληρονόμος της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του παππού του, Sir Gilbert Stanley Thomas, κατακρεούργησε τον 23χρονο συγκάτοικό του, Γουίλιαμ Μπους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post», ο 24χρονος δράστης, που αναμένεται να κληρονομήσει περιουσία άνω των 292 εκατ. δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει την περίφημη «Peter’s Pies», σκότωσε με 37 μαχαιριές τον 23χρονο φίλο του από το δημοτικό σχολείο.

Το θύμα θα μετακόμιζε στο σπίτι της Έλα Τζέφρις, την οποία είχε γνωρίσει πριν από λίγο καιρό και σύναψαν σχέση.

«Ξέρεις, σκέφτομαι να σε σκοτώσω. Το επεξεργάζομαι εδώ και καιρό»

Παραμονή των Χριστουγέννων, ο Γουίλιαμ Μπους και η Έλα Τζέφρις είχαν βγει βόλτα, όταν ο Ντίλαν Τόμας ζήτησε να δει επειγόντως τον 23χρονο.

Το θύμα έφτασε στο σπίτι και μόλις μπήκε στο δωμάτιο, ο 24χρονος είπε: «Ξέρεις, σκέφτομαι να σε σκοτώσω. Το επεξεργάζομαι εδώ και καιρό». Τότε, ξεκίνησε να μαχαιρώνει τον κολλητό του, που άρχισε να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο σπίτι και έπειτα να βγαίνει στο δρόμο ουρλιάζοντας.

Ο Ντίλαν πήγε στην κουζίνα να πάρει ακόμη ένα μαχαίρι και βγήκε έξω, όπου αποτελείωσε τον φίλο του, καταφέρνοντάς του συνολικά 37 μαχαιριές. Στη συνέχεια, στάθηκε πάνω από το πτώμα μέχρι να έρθει η αστυνομία, λέγοντας στους αστυνομικούς: «Αυτός είναι ο δράστης, τον αφόπλισα και τον σκότωσα, για να μην πειράξει κανέναν…».

«Σχιζοφρενής ή ψεύτης»

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Ντίλαν Τόμας υποστηρίζουν ότι ο 24χρονος πάσχει από σχιζοφρένεια και φέρνουν ως παράδειγμα ότι συνελήφθη ένα μήνα πριν από τη δολοφονία, επειδή προσπάθησε να σκαρφαλώσει τον φράχτη του Μπάκιγχαμ. Μάλιστα, θεωρούν ότι το έγκλημα έγινε στην «έξαψη της στιγμής», επειδή ο νεαρός «στενοχωρήθηκε που θα έμενε μόνος».

Παρόλα αυτά, η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε μία άλλη εκδοχή…

Λίγα 24ωρα πριν από τη δολοφονία, ο δράστης έψαχνε στο διαδίκτυο σημειώσεις ανατομίας και πώς μπορείς να μαχαιρώσεις κάποιον, χωρίς να πεθάνει επιτόπου, αλλά να υποφέρει. Επίσης, είχε προαναγγείλει ότι θα σκότωνε τον Γουίλιαμ «που τον πρόδωσε για μία γυναίκα».

«Ήταν ένα χειριστικό πλουσιόπαιδο. Τον ήξερα λόγω κοινής παρέας, αλλά τον απέφευγα όποτε μπορούσα», είπε άτομο από το περιβάλλον του 24χρονου. Άλλοι μάρτυρες που κατέθεσαν είπαν ότι γνώριζαν για τις προθέσεις του, αλλά δεν τις έλαβαν στα σοβαρά, επειδή «ανέκαθεν νευρίαζε και αντιδρούσε έντονα».

Πλέον, οι ένορκοι θα αποφασίσουν την τύχη του Ντίλαν Τόμας, με δύο ψυχιάτρους να έχουν καταθέσει εκ διαμέτρου αντίθετες γνωματεύσεις.

Ο ένας επιστήμονας θεωρεί ότι ο 24χρονος είναι σχιζοφρενής, ενώ ο άλλος ότι ο Ντίλαν Τόμας έχει σώας τας φρένας.

πηγές: New York Times, Sky News, Metro.co.uk