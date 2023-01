Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης είχε συνάντηση με τον βασιλικά Κάρολο Γ’ το μεσημέρι της Δευτέρας (16.01.2023) στην ιδιωτική του κατοικία Μπίρκχολ στο βασιλικό κτήμα Μπαλμόραλ στην Σκοτία.

Με τη συγκεκριμένη συνάντηση ολοκληρώθηκε και η τελευταία επίσκεψη του Νίκου Αναστασιάδη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας η συνάντηση έγινε σε ένα φιλικό κλίμα παρουσία της βασιλικής συζύγου Καμίλας Πάρκερ Μπόουλς και της πρώτης κυρίας της Κύπρου, ‘Αντρης Αναστασιάδου.

Βασικό θέμα της ατζέντας των συζητήσεων ήταν το Κυπριακό. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα και τις προκλήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης αναλύθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου που «έχουν ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη δεκαετή θητεία του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας με τη σύναψη πολύ σημαντικών διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου. Μεταξύ αυτών είναι «το Μνημόνιο για τη Στρατηγική Συνεργασία και το Μνημόνιο για μη στρατιωτική ανάπτυξη της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο προς όφελος των κατοίκων αυτών των περιοχών», επισημαίνει η ανακοίνωση της Προεδρίας.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα της Κοινοπολιτείας ενώ εκτενή κουβέντα έγινε και για την κλιματική αλλαγή και για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάληψη δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Farewell meeting with His Majesty King Charles III, as always held in a truly friendly manner. Discussed the cooperation between Cyprus and the UK, Commonwealth agenda, Environmental Sustainability and Climate Change. I also informed HM on the latest developments on Cyprus issue. pic.twitter.com/h3aMwh05IB