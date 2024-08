Βρετανία: Ταραχές σε αντιισλαμικές διαδηλώσεις σε Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, Μπέλφαστ μετά τα γεγονότα στο Σάντερλαντ

Ταραχές σήμερα σε πολλές πόλεις στη Βρετανία, όπως στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία, όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων.

Στο Λίβερπουλ οι διαδηλωτές εναντίον μεταναστών και μουσουλμάνων εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Τοπικά ΜΜΕ έκαναν, επίσης, λόγο για ταραχές στο Μάντσεστερ και στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με το https://www.liverpoolecho.co.uk/ ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο κέντρο του Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ορισμένοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της τάξης απέκλεισαν το Στραντ, καθώς σημειώθηκαν ταραχές κοντά στην προκυμαία της πόλης.

«Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ αντιμετώπιζαν σοβαρές ταραχές στο κέντρο του Λίβερπουλ. Αυτή η συμπεριφορά (…) δεν θα γίνει ανεκτή. Και θα συλλάβουμε τους υπεύθυνους» ανέφερε η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

Το μεσημέρι, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μια αντιδιαδήλωση στο Σεντ Τζόρτζι’ς Πλατό, υπό το σύνθημα «Μην αφήσετε τους ρατσιστές να μας διχάσουν».

Anti-immigration riots have erupted in Sunderland in response to the murder of three school girls by a man of Rwandan descent in Southport.



The town’s police station was set ablaze during the demonstrations. This is on Keir Starmer, his rhetoric. pic.twitter.com/OoMq8IsXGE