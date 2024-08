Βρετανία: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας μετά τα άγρια επεισόδια στο Σάντερλαντ

Η αστυνομία στη Βρετανία αναπτύσσει περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους, υπό τον φόβο για ακόμα πιο βίαια επεισόδια το Σαββατοκύριακο, ενώ έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα ασφάλειας στα τζαμιά, μετά την πυρπόληση αυτοκινήτων και ζημιές σε αστυνομικά τμήματα από διαδηλωτές κατά των μεταναστών, όπως έγινε στο Σάντερλαντ.

Οι βίαιες διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη Βρετανία, με τις πιο πρόσφατες αυτές που έγιναν στο Σάντερλαντ της βορειοανατολικής Αγγλίας το βράδυ της Παρασκευής, προκλήθηκαν από τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών, επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης, η οποία είχε αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης, πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν πυρκαγιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα.

Στη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, στην οποία γίνεται επίσης λόγος για οκτώ συλλήψεις.

Anti-immigration riots have erupted in Sunderland in response to the murder of three school girls by a man of Rwandan descent in Southport.



