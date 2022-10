Στο στόχαστρο των πολιτικών αντιπάλων των Συντηρητικών και του κόσμου βρίσκεται η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπράβερμαν, για τον τρόπο που διαχειρίζεται την εισροή παράτυπων μεταναστών στη χώρα όσο και για την αμφιλεγόμενη παραμονή της στον υπουργικό θώκο από τον Ρίσι Σούνακ.

Στην πρώτη σοβαρή κρίση στην κυβέρνηση του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, η 42χρονη υπερσυντηρητική υπουργός Εσωτερικών της χώρας καλείται να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα και τις επικρίσεις για τους μετανάστες που μπαίνουν παράτυπα στη χώρα.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «όνειρό» της είναι να δει παράτυπους μετανάστες να απελαύνονται από τη Βρετανία προς τη Ρουάντα, ενώ είχε παραιτηθεί από το υπουργείο όσο ήταν πρωθυπουργός η Λιζ Τρας, επειδή παραδέχθηκε ότι έστειλε επίσημο έγγραφο από το προσωπικό της e-mail.

Η υπόσχεση για το Brexit ήταν ότι η Βρετανία θα μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τα σύνορά της. Όμως, τώρα, η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη εισροή παράτυπων μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη. Σχεδόν 40.000 έχουν κάνει το επικίνδυνο αυτό ταξίδι από την αρχή του έτους. Μάλιστα, μόνο το περασμένο Σάββατο (29.10.2022) έφτασαν στη Βρετανία σχεδόν 1.000 μετανάστες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σε αυτό το γεγονός ήρθε να προστεθεί η κατάσταση στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στο Μάνστον, στη νοτιοανατολική Αγγλία, όπου επικρατεί συνωστισμός και στο οποίο επικρατούν πολύ κακές συνθήκες υγιεινής.

Η κατάσταση εκεί είναι «εντελώς απαράδεκτη», κατήγγειλε ο συντηρητικός βουλευτής Ρότζερ Γκέιλ στο BBC. «Απλώς βρίσκονται εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουμε αφήσει να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση», πρόσθεσε.

Hundreds of asylum seekers, including dozens of children, are held at the Manston detention camp. Hear them shout “we need your help”.



This is a national shame. ~AA pic.twitter.com/0i011cPi4i