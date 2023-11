Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας κατηγορείται από περίπου εξήντα υψηλόβαθμες υπαλλήλους του ότι έκανε τα… στραβά μάτια σε φαινόμενα σεξισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Σε επιστολή τους προς τους ανωτέρους τους, την οποία αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Guardian, οι γυναίκες αυτές δηλώνουν ότι «η καθημερινή εργασία τους στο υπουργείο Άμυνας δυσχεραίνεται από συμπεριφορές, όπως αυτές του σεξισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης, οι οποίες θα θεωρούνταν τοξικές και ανάρμοστες στη δημόσια ζωή, αλλά γίνονται ανεκτές στους κόλπους του βρετανικού υπουργείου».

«Υφιστάμεθα υποτιμητική γλώσσα, είμαστε θύματα ανεπιθύμητης προσοχής και σεξουαλικής παρενόχλησης, κυρίως αδιάκριτων βλεμμάτων, σεξουαλικών σχολίων και συνεχών σχολίων για τα ρούχα μας, την εμφάνισή μας ή το άρωμά μας», ανέφεραν οι γυναίκες – υπάλληλοι του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας διαβεβαίωσε ότι ανέλαβε δράση στις κατηγορίες για σεξισμό και σεξουαλική παρενόχληση «για να επιλυθούν τα βαθιά ανησυχητικά προβλήματα που εγείρονται» σε αυτήν την επιστολή.

«Καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να αισθάνεται κίνδυνο στο υπουργείο Άμυνας, και οι συμπεριφορές αυτές δεν θα γίνουν ανεκτές», προσθέτει.

Το συνδικάτο FDA, το οποίο εκπροσωπεί τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσα έρευνας για τις κατηγορίες αυτές».

«Οι περιγραφές εμπειριών που έζησαν οι γυναίκες αυτές είναι βαθιά ανησυχητικές. Όλοι έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον χώρο εργασίας τους», αντέδρασε το συνδικάτο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

