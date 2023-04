Η στέψη του βασιλιά Καρόλου ως νέου μονάρχη της Βρετανίας θα είναι μια αληθινή ιεροτελεστία με ξεχωριστούς συμβολισμούς, ενώ η τελετή θα έχει και χρώμα Ελλάδας. Η στέψη θα έχει και λάδι από τον Πανάγιο Τάφο, ενώ η λειτουργία προς τιμήν του αείμνηστου πατέρα του, Δούκα του Εδιμβούργου, που ήταν ελληνικής καταγωγής θα γίνει υπό τους ήχους βυζαντινής μουσικής.

Η τελετή στέψης του νέου βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου Γ’ αναμένεται να είναι το πιο δημοφιλές γεγονός διεθνώς. Λαμβάνοντας τυπικά τα ηνία της βασιλείας, όπως είθισται ως πρωτότοκος διάδοχος μετά τον θάνατο της πολύ δημοφιλούς και μακροβιότερης βασίλισσας της χώρας, Ελισάβετ, το Σάββατο 6 Μαΐου 2024 αναμένεται η επίσημη τελετή ενθρόνισης του και οι τιμητικές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν για 3 ημέρες προκειμένου να εορταστεί το συγκεκριμένο γεγονός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο 41ος μονάρχης στη σειρά του θρόνου της Βρετανίας και ο γηραιότερος που θα στεφθεί, μέχρι σήμερα.

Η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας θα είναι μια διαφορετική τελετή από εκείνες του παρελθόντος. Είναι γνωστό πως από νεαρή ηλικία ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχε δηλώσει τις απόψεις του περί πίστης και ανεξιθρησκίας.

Παρά το γεγονός ότι ο κάτοχος του στέμματος της Αγγλίας λαμβάνει τιμητικά και τον τίτλο του αρχηγού της Εκκλησίας της Αγγλίας, ο ίδιος πρεσβεύει πως σημασία έχει να πιστεύεις σε κάτι ανώτερο και ότι θεωρεί τον εαυτό του υπερασπιστή της πίστης γενικότερα και όχι κάποιου συγκεκριμένου θρησκεύματος.

Για το λόγο αυτό ζήτησε μια πιο σύντομη και απλή θρησκευτική τελετή που ναι μεν σέβεται το τελετουργικό και την ιερότητα του Αββαείου του Ουέστμινστερ αλλά την έχει προσαρμόσει στα δικά του γούστα, αφού επέλεξε προσωπικά τα 12 κομμάτια που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της τελετής.

Επέλεξε να διατηρήσει μέρη των τελετών που παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία της βασίλισσας Ελισάβετ, όπως το χρίσμα με αφιερωμένο λάδι, η παράδοση της σφαίρας και η ίδια η ενθρόνιση.

Ο Λόρδος Άντριου Λόιντ-Γουέμπερ (Andrew Lloyd Webber) θα γράψει τον Ύμνο της Στέψης, όπου σύμφωνα με τον συνθέτη θα «αντικατοπτρίζει τη χαρούμενη περίσταση».

Για πρώτη φορά ζητήθηκε από τον νέο μονάρχη να παιχτεί ελληνορθόδοξη μουσική στη λειτουργία προς τιμήν του αείμνηστου πατέρα του, Δούκα του Εδιμβούργου, που θα εκτελεστεί από το Byzantine Chant Ensemble.

Η στέψη του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας θα περιοριστεί σε 2.000 άτομα για να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί υγείας και ασφάλειας. Είναι το 1/4 του πλήθους που έδωσε το παρών στην αντίστοιχη τελετή της μητέρας του.

«Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου που πρόκειται να φορέσει, κατασκευάστηκε από τον βασιλικό χρυσοχόο, Ρόμπερτ Βίνερ, το 1661», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Αν και δεν είναι ακριβές αντίγραφο του μεσαιωνικού σχεδίου, ακολουθεί το πρωτότυπο έχοντας τέσσερις σταυρούς-pattée και τέσσερις fleurs-de-lis, και δύο καμάρες.

Αποτελείται από ένα συμπαγές χρυσό πλαίσιο με ρουμπίνια, αμέθυστους, ζαφείρια, γρανάτη, τοπάζια και τουρμαλίνες. Το στέμμα ζυγίζει σχεδόν 5 κιλά και έχει ένα συμπαγές χρυσό πλαίσιο και 444 πέτρες.

Το Αυτοκρατορικό Κρατικό Στέμμα ή Στέμμα του Κράτους, είναι το στέμμα που ανταλλάσσει ο μονάρχης με το Στέμμα του Αγίου Εδουάρδου στο τέλος της Υπηρεσίας Στέψης. Το Αυτοκρατορικό Κρατικό Στέμμα χρησιμοποιείται επίσης σε τελετουργικές περιστάσεις, όπως το Κρατικό Άνοιγμα του Κοινοβουλίου, με την αείμνηστη βασίλισσα να αστειεύεται ότι ήταν το «καπέλο του κόμματος» της.

Ο Κάρολος θα στεφθεί βασιλιάς με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου και θα αποχωρήσει από το Αββαείο φορώντας το Αυτοκρατορικό Κρατικό Στέμμα.

Η ανεκτίμητη σειρά από εμβλήματα στέψης από τα κοσμήματα του στέμματος που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής λειτουργίας στο Αβαείο έχει επίσης επιβεβαιωθεί.

Θα περιλαμβάνει τη Σφαίρα του Κυρίαρχου, τα Χρυσά Σπιρούνια, βραχιόλια γνωστά ως Armills, δύο ρόπαλα, πέντε συμβολικά ξίφη, το Δαχτυλίδι του Κυρίαρχου, το Σκήπτρο του Μονάρχη με Σταυρό και το Σκήπτρο του Μονάρχη με το Περιστέρι.

Με το στέμμα της βασίλισσας Μαρίας θα στεφθεί η Καμίλα το οποίο έχει τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει μερικά από τα κοσμήματα της αείμνηστης βασίλισσας της Βρετανίας Ελισάβετ, όπως τα διαμάντια Cullinan III, IV και V που αποτελούσαν μέρος της προσωπικής της συλλογής κοσμημάτων για πολλά χρόνια.

Το βασιλικό ζευγάρι θα μεταφέρει η άμαξα που χρησιμοποιήθηκε στο Διαμαντένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας το 2012 από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Η άμαξα είναι καλυμμένη με περισσότερα από 400 φύλλα χρυσού και έχει πάνω της κομμάτια ξύλου από το σκάφος «Μαίρη Ρόουζ», τη ναυαρχίδα του στόλου του βασιλιά Ερρίκου του 8ου που βυθίστηκε το 1545.

