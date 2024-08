Βρετανία: Βίαιες ταραχές σε πόλεις της Αγγλίας στις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις

Συνεχίζεται το κύμα των αντιμεταναστευτικών, αντιμουσουλμανικών κινητοποιήσεων στη Βρετανία. Αφορμή, είναι ο φόνος τριών μικρών κοριτσιών σε μία σχολή χορού στο Σάουθπορτ του Σάντερλαντ την περασμένη εβδομάδα.

Νωρίτερα την Κυριακή (04.08.2024), διαδηλωτές έσπασαν τζάμια ξενοδοχείου και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στη βόρεια Αγγλία, μεταδίδουν ΜΜΕ της Βρετανίας, λίγα 24ωρα μετά τα τραγικά γεγονότα του Σάουθπορτ στο Σάντερλαντ.

Αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές βρετανικές οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ και οι οποίες έλεγαν ότι ο δράστης ήταν παράτυπος μετανάστης και ριζοσπάστης μουσουλμάνος. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος που έχει συλληφθεί γεννήθηκε στη Βρετανία και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προέρχεται από οικογένεια χριστιανών.

Παρ’ όλ’ αυτά, βίαιες ταραχές ξέσπασαν χθες Σάββατο (03.082.204) σε πολλές αγγλικές πόλεις, όπως το Λίβερπουλ, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ και έγιναν δεκάδες συλλήψεις καθώς καταστήματα και επιχειρήσεις βανδαλίστηκαν και λεηλατήθηκαν και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί βιαιοπραγίες και θα στηρίξει την αστυνομία χορηγώντας της τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Χάος στη βόρεια Αγγλία

Την Κυριακή, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά σε ένα ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν αιτούντες άσυλο, κοντά στο Ρόδερχαμ, στη βόρεια Αγγλία. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευαν τούβλα στους αστυνομικούς και έσπασαν πολλά παράθυρα του ξενοδοχείου, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων. Αρκετές δεκάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί και σε ένα άλλο ξενοδοχείο στο Άλντερσοτ, στη νότια Αγγλία.

BREAKING: Thugs on racist riot in #Hull shout “kill them” as they try to drag “foreigners” out of a car



This is what the far right want to achieve on the streets of Britain. They must be stopped pic.twitter.com/rdp5ZRKTjt — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 3, 2024

An Islamist has just been caught with a gun and a machete in Bolton…

But the English are the ones being targeted by their own government? pic.twitter.com/1MPjXazgqE — Britain First (@BFirstParty) August 4, 2024

More than 100 people were arrested across Britain as far-right demonstrations erupted following misinformation about a mass stabbing that killed three children in Southport on July 29. https://t.co/5YCzGMmGEY pic.twitter.com/hhDGJNXnXD — The Washington Post (@washingtonpost) August 4, 2024

Τόσο στο Ρόδερχαμ όσο και στην πόλη Λάνκαστερ, στα βορειοδυτικά, οργανώθηκαν επίσης αντιρατσιστικές αντιδιαδηλώσεις και η αστυνομία προσπάθησε να παρέμβει μεταξύ των δύο ομάδων για να μην συγκρουστούν.

Την ώρα που ξεκινούσαν οι διαδηλώσεις στο Μπόλτον, κοντά στο Μάντσεστερ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι της χορηγήθηκαν ευρύτερες εξουσίες για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αντικοινωνική συμπεριφορά. Η αστυνομική επιθεωρήτρια Νατάσα Έβανς είπε ότι η αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία της για να προλάβει τυχόν επεισόδια.

Στο Μίντλεσμπρο ξεκίνησε επίσης μια διαδήλωση, μέσα σε τεταμένη ατμόσφαιρα, μετέδωσε το κανάλι Sky News.

Ο Στάρμερ, πρώην εισαγγελέας που ανέλαβε την πρωθυπουργία πριν από έναν μήνα αφού οι Εργατικοί κέρδισαν τις βουλευτικές εκλογές, έχει δηλώσει ότι οι ταραχές οφείλονται σε σκόπιμες ενέργειες της ακροδεξιάς που συντονίζονται από «μια ομάδα ατόμων που ασφαλώς κλίνουν προς τη βία» και ότι δεν πρόκειται για μια θεμιτή διαμαρτυρία.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ είπε το Σάββατο ότι όσοι εμπλέκονται σε εγκληματικές ταραχές θα αντιμετωπίσουν «τις σκληρότερες δυνατές κυρώσεις».