Επιβάτες σε πτήση από το Εδιμβούργο της Βρετανίας με προορισμό τη Νέα Υόρκη είδαν έντρομοι να βγαίνουν φλόγες από το ένα φτερό. Το αεροπλάνο τους έκανε τελικά αναγκαστική προσγείωση λίγα λεπτά αφότου είχε απογειωθεί.

Πρόκειται για την πτήση DAL209 της Delta Airlines από το Εδιμβούργο της Βρετανίας στη Νέα Υόρκη. Σοκαρισμένοι επιβάτες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο πριν το αεροπλάνο κάνει στροφή για να γυρίσει στο αεροδρόμιο του Prestwick στη Γλασκόβη.

Βίντεο που «ανέβασαν» επιβάτες στα social media δείχνουν φλόγες από τον κινητήρα να τυλίγουν το φτερό του αεροσκάφους:

Στην πτήση βρισκόταν και η δημοσιογράφος του BBC Scotland News, Laura Pettigrew που είπε:

«Το αεροπλάνο απογειώθηκε και ακουγόταν ένας δυνατός θόρυβος από τον κινητήρα, παρόμοιος με τον θόρυβο συνήθως κατά την απογείωση και την προσγείωση, αλλά φαινόταν να συνεχίζεται μόλις βρεθήκαμε στον αέρα.

Ένας από τους πιλότους είχε από παράθυρο επιβάτη τη φωτιά και έπειτα βγήκε ανακοίνωση, αλλά κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει, λόγω του έντονου θορύβου από τον φλεγόμενο κινητήρα.

Δεν υπήρξε πανικός μεταξύ των επιβατών. Ωστόσο, ορισμένες οικογένειες με παιδιά ήταν πολύ ανήσυχες», περιέγραψε η Laura Pettigrew.

Τελικά, όλα πήγαν καλά και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Prestwick της Γλασκόβης.

#Delta Boeing 767-300 (N197DN) flight #DL209 to #NewYork JFK was experienced a fire in engine No 2 (PW4060) shortly after takeoff from #Edinburgh. The engine shut down inflight and crew decided to divert at Prestwick Airport.



🎥 @AirportWebcams#Boeing #B767 #Scotland #aviation pic.twitter.com/iqxWqA0klz