Βρετανία: Βουλευτής των Εργατικών γρονθοκόπησε πολίτη – «Δεν θα με απειλήσεις ξανά»

Σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα (27.10.2024) η daily mail, καταγράφηκε η σοκαριστική στιγμή που ένας βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία γρονθοκόπησε έναν ψηφοφόρο του, τον οποίο χτύπησε επανειλημμένα ενώ αυτός βρισκόταν στο έδαφος.

Ο βουλευτής των Εργατικών Mike Amesbury, δικαιολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι «απειλήθηκε» πριν από την επίθεση στις 2.15 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην εκλογική του περιφέρεια του Runcorn and Helsby, στο Cheshire στη Βρετανία.

Αλλά το υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος, τον δείχνει να ρίχνει μπουνιά φαινομενικά χωρίς να προκληθεί ενώ στη συνέχεια να συνεχίζει να χτυπάει τον άνδρα έξι φορές ενώ αυτός βρισκόταν στο έδαφος.

Το περιστατικό αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τον Keir Starmer, καθώς έρχεται λίγες ημέρες πριν η καγκελάριος Rachel Reeves ανακοίνωσε σημαντικές αυξήσεις φόρων στον πρώτο προϋπολογισμό των Εργατικών εδώ και 14 χρόνια.

Το υλικό από τις κάμερες, δείχνει τον 55χρονο Amesbury να συνομιλεί με έντονο τρόπο με τον άνδρα πριν τον ρίξει ξαφνικά κάτω με ένα αριστερό χτύπημα στο κεφάλι και να του φωνάζει: «Δεν θα με απειλήσεις ποτέ ξανά».

«Χθες το βράδυ, ενεπλάκην σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αφού ένιωσα να με απειλούν στο δρόμο μετά από μια βραδινή έξοδο με φίλους», δήλωσε χθες ο πολιτικός.

«Σήμερα το πρωί, επικοινώνησα ο ίδιος με την αστυνομία του Cheshire για να αναφέρω τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού. Δεν θα προβώ σε περαιτέρω δημόσια σχόλια, αλλά θα συνεργαστώ, φυσικά, με οποιαδήποτε έρευνα, εάν απαιτηθεί από την αστυνομία του Cheshire», προσέθεσε.

