Βρετανοί αλεξιπτωτιστές έκαναν «απόβαση» στην Νορμανδία και μετά στήθηκαν στην ουρά για έλεγχο διαβατηρίων

Κανείς δεν περίμενε πως το Brexit θα έχει επιπτώσεις ακόμα και στις εκδηλώσεις για την απόβαση στη Νορμανδία, καθώς οι Βρετανοί, που συμμετείχαν στην αναπαράσταση των γεγονότων, προσγειώθηκαν με τα αλεξίπτωτά τους σε χωράφι στη Νορμανδία και μετά… πέρασαν από έλεγχο διαβατηρίων.

Περίπου 320 Βρετανοί, Βέλγοι και Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές έλαβαν μέρος στην αναπαράσταση των γεγονότων της 6ης Ιουνίου 1944 στην Νορμανδία.

«Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει, αλλά δεδομένου του βασιλικού καλωσορίσματος που είχαμε από όλους τους υπόλοιπους, είναι μικρό τίμημα για να πληρώσει κανείς εισερχόμενος στην Γαλλία», δήλωσε ο διοικητής των βρετανών αλεξιπτωτιστών ταξίαρχος Μαρκ Μπέρι.

Από την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βρετανοί πολίτες δεν μπορούν κινούνται ελεύθερα εντός της Ένωσης και αντιμετωπίζουν αυστηρότερους ελέγχους.

Οι βρετανοί αλεξιπτωτιστές πήδηξαν από τρία A400M επάνω από την Σανερβίλ, αναπαριστώντας την πτώση που έγινε πριν από οκτώ δεκαετίες από μία Dakota της RAF. Ακολούθησαν αμερικανικά και βελγικά αεροσκάφη.

British paratroopers involved in D Day commemorations had to go through French passport control when they landed in Normandy pic.twitter.com/GxBAjgBd8u