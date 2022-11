Ο John McFall είναι Βρετανός παραολυμπιoνίκης σπρίντερ και έγινε ο πρώτος αστροναύτης με ειδικές ανάγκες στα παγκόσμια χρονικά. Γεννημένος στο Σάρεϊ έχασε το πόδι του σε ατύχημα με μοτοσικλέτα όταν ήταν 19 ετών.

Ο παραολυμπιονίκης John McFall από τη Βρετανία θα ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σώμα ως αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA). Ωστόσο, μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσει να πάει στο διάστημα. Αν είναι εφικτό.

Ο John McFall θα ενταχθεί στο σώμα εκπαίδευσης του διαστήματος για να συνεργαστεί με σχεδιαστές και μηχανικούς για να δουν αν μπορεί να είναι το πρώτο άτομο με ειδικές ανάγκες που θα πάει στο διάστημα.

Ο Βρετανός παραολυμπιoνίκης σπρίντερ από το Σάρεϊ, έχασε το πόδι του σε ατύχημα με μηχανή στα 19 του χρόνια.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε την Τάξη Εκπαίδευσης Αστροναυτών για το 2022 σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι την Τετάρτη (23.11.2022) μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου της ESA σε υπουργικό επίπεδο.

Η νέα τάξη (ESA Astronaut Class 2022) περιλαμβάνει πέντε αστροναύτες καριέρας που θα ενταχθούν άμεσα στο υπάρχον σώμα των Ευρωπαίων αστροναυτών, ορισμένους επιλαχόντες ή «ρεζέρβες» (που προσωρινά τουλάχιστον θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις νυν θέσεις εργασίας τους) και – για πρώτη φορά – έναν παρααστροναύτη με σωματική αναπηρία.

Former Paralympic athlete John McFall, from Frimley in Surrey, was selected by the ESA to join its training programme and could be the first disabled person to go into space.



Read more here 👉 https://t.co/2GTofl3byv pic.twitter.com/LoT1Vre4WW