Βρετανός βουλευτής στο πλευρό ηλικιωμένης διαδηλώτριας που αστυνομικοί την πήραν… σηκωτή (video)

Ένας Βρετανός βουλευτής ζήτησε εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, αφότου αστυνομικοί οδήγησαν σηκωτή μια ηλικιωμένη διαδηλώτρια στο πίσω μέρος ενός αστυνομικού βαν, έξω από το κοινοβούλιο, σε μια αντισυνταγματική και αναξιοπρεπή σύλληψη, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το βίντεο με το περιστατικό δείχνει τρεις αστυνομικούς να σηκώνουν μια γυναίκα και την βάζουν στο περιπολικό, την ώρα που ο συντηρητικός βουλευτής Τσαρλς Ουόκερ παρακολουθούσε εμβρόντητος, φωνάζοντας ότι η σύλληψη είναι απαράδεκτη και λέγοντας στους αστυνομικούς: «Πρέπει να έχετε μητέρες!».

