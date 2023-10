Νέα βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τρομοκρατική επίθεση του Τυνήσιου Λασουέντ Αμπντεσλάμ στις Βρυξέλλες, ο οποίος σκότωσε 2 Σουηδούς και τραυμάτισε σοβαρά έναν οδηγό ταξί.

Στο πρώτο βίντεο φαίνεται ο 45χρονος σε γειτονιά των Βρυξελλών να οπλίζει, και να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον αυτοκινήτων που είχαν την ατυχία να περνούν από μπροστά του.

Οι οδηγοί σαστισμένοι αρχικά σταματούν και στην συνέχεια φεύγουν βιαστικά. Ο άνθρωπος που καταγράφει τα όσα γίνονται, είναι σοκαρισμένος.

Στο επόμενο βίντεο φαίνεται ο δράστης να ανεβαίνει στη μηχανή του και να φεύγει.

Υπενθυμίζεται πως ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών κατά την προσπάθεια σύλληψής του. Πυροβολήθηκε από την Αστυνομία στο στήθος και νοσηλεύτηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Μετά από λίγο υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Βελγίδα υπουργός Εσωτερικών Ανελίς Φερλίντεν δήλωσε ότι πάνω του βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποίησε και μια τσάντα με ρούχα.

Υπενθυμίζεται πως σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο δράστης δήλωνε μέλος του ISIS.

