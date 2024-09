Βυρηττός: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του νο 2 της Χεζμπολάχ Ιμπραχίμ Ακίλ όπου σκοτώθηκε από ισραηλινούς πυραύλους

Με στρατιωτικές τιμές και κάτω από δρακόντεια μέτρα έγινε σήμερα το απόγευμα (22.09.2024 η κηδεία του νο 2 της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, που σκοτώθηκε μαζί με άλλους 15 διοικητές της οργάνωσης όταν το Ισραήλ εκτόξευσε πυραύλους στη Βηρυτό, στον Λίβανο.

Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον διοικητή της Χεζμπολάχ στην τελευταία του κατοικία, με τους στίχους του Κορανίου να ακούγονται κατά τη διάρκεια όλης της κηδείας σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Κυριολεκτικά οι δρόμοι γέμισαν με μέλη της οργάνωσης ή υποστηρικτές όπου με δάκρυα στα μάτια παρακολούθησαν την τελευτή.

Η τεράστια πομπή κατέληξε στο νεκροταφείο Rawdat al-Hawraa Zainab στο Ghobeiry, στα νότια προάστια της πρωτεύουσας ενώ η Χεζμπολάχ είχε οργανώσει ειδική τελετή για το τελευταίο «αντίο» στο υψηλόβαθμο στέλεχός της.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ κατηγορείται από το Ισραήλ πως αυτός μαζί με τους άλλους 15 διοικητές που σκοτώθηκαν στην πυραυλική επίθεση, είχαν μυστική συνάντηση για να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδίου της εισβολής στο Ισραήλ, μία επιχείρηση ανάλογη με αυτή που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

The pride of our nation—funeral for jihadi leader Ibrahim Aqil and martyr Mahmoud Yassin Hamad begins in Beirut’s southern suburb, as sirens blare across Israeli settlements. #LebanonSteadfastness #Gaza 🇱🇧🇵🇸✌️ pic.twitter.com/QtcXHu6R4v