Το πολυτελές σκάφος που μεταξύ άλλων «φιλοξένησε» τον μοιραίο έρωτα της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον Ντόντι Αλ Φαγεντ, βρίσκεται πλέον 8.200 πόδια στον βυθό της Μεσογείου.

Το «Cujo» που κάποτε ανήκε στον εκατομμυριούχο φίλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Ντόντι Αλ Φαγιέντ βυθίστηκε περίπου 18 μίλια έξω από το Beaulieu sur Mer, κοντά στη Νίκαια της Γαλλίας, το Σάββατο σύμφωνα με την DailyMail.

Εκτός από το συγκεκριμένο ζευγάρι, που πέρασε στο «Cujo» τις τελευταίες διακοπές του πριν το τροχαίο δυστύχημα που τους στέρησε τη ζωή, από το πολυτελές αυτό γιοτ έχουν περάσει πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ.



Τα πρώτα στοιχεία λένε ότι το σκάφος χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο και τελικά βυθίστηκε στο Σάββατο στη Γαλλική Ριβιέρα. Εκείνη τη στιγμή, μέσα βρίσκονταν επτά άνθρωποι και όλοι σώθηκαν. Το γιοτ όμως, βυθίστηκε στα 2.500 μέτρα σύμφωνα με αστυνομικό του τοπικού τμήματος.

Cujo yacht sinks: Infamous boat used by Princess Diana and Dodi Fayed in final holiday goes down #boat #Cujo https://t.co/anGsMCKTqP