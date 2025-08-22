WSJ: Η αλλαγή στη ρητορική Τραμπ για την Ουκρανία και η ασάφεια

Οι ειρηνευτικές διεργασίες των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν κλείσει μία εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε πριν από 7 ημέρες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και λίγες ημέρες αργότερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ως ένα πρώτο βήμα διαμεσολάβησης στην ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Λίγες ημέρες μετά από τις συναντήσεις αυτές και το μέλλον για μια συμφωνία φαίνεται αβέβαιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είχε δηλώσει ότι σε δύο εβδομάδες από τις συναντήσεις θα ξέρει περισσότερα για το αν θα υπάρξει συμφωνία, πλέον, προτρέπει εμμέσως την Ουκρανία να εντείνει την επιθετικότητά της προς τη Μόσχα, δείχνοντας την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες.

Όλα αυτά ενώ η Ρωσια, πλήττει περιοχές της Ουκρανίας ακόμη και μετά την συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις τη Δευτέρα, 18.08.2025, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πολύ σίγουρος ότι με τη μεσολάβησή του οι δύο πλευρές θα τερμάτιζαν τον πόλεμο. Λίγα 24ωρα αργότερα, την Πέμπτη, έκανε στροφή στη ρητορική του και σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία ελπίδα να κερδίσει χωρίς να επιτεθεί στη Ρωσία, «είναι σαν μια ομάδα με εξαιρετική άμυνα, που όμως δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Ενδιαφέροντα πράγματα έρχονται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή αυτή στο σκεπτικό του Ντόναλντ Τραμπ, αποτυπώνει τη μείωση της αισιοδοξίας για μία τετ-α-τετ συνάντησης των δύο ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας και ακόμη περισσότερο της επίτευξης της ειρήνης.

Τα διλήμματα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκεται αντιμέτωπος με προβληματισμούς και διλήμματα, σχετικά με το πόσο διατεθειμένος είναι να ασκήσει πίεση στον Πούτιν και μέχρι πού είναι διατεθειμένος να στηρίξει τον Ζελένσκι.

Όπως σημείωσε ο πρώην αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τόμας Γκράχαμ, «είναι σαφές ότι δεν έχει πλήρη επίγνωση της πολυπλοκότητας των ζητημάτων και τείνει να υιοθετεί όσα λέει ο Πούτιν».

Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει παρά τις προσπάθειες του Τραμπ για μια γρήγορη συμφωνία. Η μέθοδος του αμερικανού προέδρου, βασίζεται σε προσωπικές σχέσεις και αυτοσχεδιασμό, ενώ από την άλλη ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει έναν πιο μεθοδικό και ψυχρό τρόπο προσέγγισης.

Όπως σχολίασε σε δημοσίευμά του το CNN, η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, έγκειται στη θέληση της Ρωσίας να επωφεληθεί όσο μπορεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο πρακτικό κομμάτι, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται περισσότερο διστακτικός καθώς δεν έχει εγκρίνει ακόμα την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ούτε νέων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, παρά μόνο ενθάρρυνε την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος, ιδίως με τους Patriot.

Οι ανύπαρκτες κυρώσεις και η ασάφεια

Όσον αφορά τις οικονομικές κυρώσεις που θα μπορούσαν να ασκήσουν έναν μοχλό πίεσης προς τη Ρωσία να λήξει τον πόλεμο, οι ΗΠΑ, περιορίστηκαν στο να επιβάλουν δασμούς στην Ινδία, για αγορά Ρωσικού πετρελαιου, αφήνωντας εκτός την Κίνα που είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός πελάτης της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δείχνουν την ασάφεια που επικρατεί. Από τη μια, διαβεβαιώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πατήσουν πόδι στο ουκρανικό έδαφος, παρά μόνο, ενδεχομένως, να στηρίξουν ευρωπαϊκές μονάδες κυρίως από αέρος. Από την άλλη, με δημόσιες τοποθετήσεις ενθαρρύνει το Κίεβο να εξαπολύσει επιθέσεις εντός Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι πριν την επανεκλογή του είχε επιτεθεί στον Μπάιντεν για την αποστολή πυραύλων ATACMS στην Ουκρανία, αναφέρει ανάλυση του WSJ.

Ο Αλεξάντερ Βέρσμποου πρώην αναπληρωτής ΓΓ του NATO και αναλυτής, εκτιμά ότι με τις πρόσφατες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ανακτήσει διαπραγματευτική ισχύ. Χωρίς την απαραίτητη στρατιωτική υποστήριξη τα λόγια του έχουν περιορισμένη αξία. Η Φιόνα Χιλ, πρώην σύμβουλος για θέματα Ρωσίας στον Λευκό Οίκο, υπογράμμισε ότι η διαδικασία έχει οδηγηθεί σε σύγχυση, με τον Πούτιν να εκμεταλλεύεται την ασάφεια του Τραμπ.

Παρά τα μεγαλεπήβολα σχέδια του αμερικανού προέδρου να γίνει ο γεφυροποιός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, φαίνεται ότι το όραμα για ειρήνη στην περιοχή θα αργήσει πολύ να έρθει καθώς πρακτικά η κατάσταση παραμένει στάσιμη.