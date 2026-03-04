Κόσμος

WSJ: Ο ιρανικός πύραυλος που κατέρριψαν οι ΗΠΑ στόχευε την τουρκική βάση Ιντσιρλίκ και όχι την Κύπρο

Η βάση Ιντσιρλίκ βρίσκεται στη νότια Τουρκία, κοντά στη Μεσόγειο, ενώ αποτελεί εδώ και χρόνια κέντρο επιχειρήσεων για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ
Συντρίμμια συστήματος αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου στη νότια Τουρκία
Συντρίμμια συστήματος αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου στη νότια Τουρκία / Ihlas News Agency μέσω REUTERS

Την τουρκική βάση Ιντσιρλίκ στόχευε ο ιρανικός πύραυλος που κατέρριψαν οι ΗΠΑ, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι στη Wall Street Journal. Η Τουρκία είχε υποστηρίξει ότι ο πύραυλος του Ιράν είχε στόχο την Κύπρο, αλλά παρέκκλινε της πορείας του.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν, καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την επίθεση εναντίον της Τουρκίας, η οποία είναι μέλος του Οργανισμού.

Ειδικότερα, η Άγκυρα υποστήριξε πως ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε, δεν είχε στόχο την τουρκική επικράτεια, αλλά την Κύπρο.

Η σημαντική βάση, με την ονομασία Ιντσιρλίκ, βρίσκεται στα νότια της χώρας, κοντά στη Μεσόγειο, ενώ αποτελεί εδώ και χρόνια κέντρο επιχειρήσεων για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψε τον πύραυλο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωση ότι πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας έπεσαν στην κοντινή επαρχία Χατάι στη νότια Τουρκία.

