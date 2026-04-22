WSJ: Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τις αποστολές δολαρίων στο Ιράκ, λόγω των στενών δεσμών με την Τεχεράνη

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τις αποστολές δολαρίων ΗΠΑ στο Ιράκ και πάγωσε τα προγράμματα συνεργασίας ασφαλείας με τον στρατό της, κλιμακώνοντας την πίεση στη Βαγδάτη να την αναγκάσει να «διαλύσει» ισχυρές παραστρατιωτικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, ανέφεραν χθες Τρίτη (21.04.2026) στη Wall Street Journal, Ιρακινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Μια παράδοση με μεταγωγικό αεροπλάνο ύψους σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά χαρτονομίσματα, τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου από το Ιράκ από λογαριασμούς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, μπλοκαρίστηκε πρόσφατα από αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών λόγω ανησυχιών των ΗΠΑ για τις πολιτοφυλακές, δήλωσαν ορισμένοι αξιωματούχοι.

Ήταν η δεύτερη προγραμματισμένη αποστολή δολαρίων στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ που καθυστέρησε από τις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, δήλωσαν Αμερικανοί και Ιρακινοί αξιωματούχοι. Αυτό συνέβη μετά από εβδομάδες επιθέσεων πολιτοφυλακών σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ και σε γειτονικές χώρες σε μια ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τη Βαγδάτη ότι αναστέλλουν επίσης τη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων αντιτρομοκρατίας και εκπαίδευσης ενόπλων δυνάμεων μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις των πολιτοφυλακών και οι Ιρακινοί αξιωματούχοι να λάβουν μέτρα για την εξάρθρωση των ένοπλων ομάδων, δήλωσαν οι Αμερικανοί και οι Ιρακινοί αξιωματούχοι.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την πίεση που ασκείται στη Βαγδάτη να ευθυγραμμιστεί στενότερα με την Ουάσινγκτον και να υποβαθμίσει τους στενούς δεσμούς της με την Τεχεράνη από την έναρξη του σχεδόν οκτώ εβδομάδων πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε δήλωση της Τρίτης που δεν αναφέρθηκε στις ανασταλμένες παραδόσεις, η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ δήλωσε ότι δεν είχε έλλειψη αμερικανικού νομίσματος. Είχε «εκπληρώσει όλα τα αιτήματα από τράπεζες και εταιρείες ανταλλαγής για δολάρια ΗΠΑ», ανέφερε η τράπεζα.

Μετά την εισβολή του 2003, η Ουάσινγκτον συμφώνησε να κρατήσει τα κέρδη του Ιράκ από τις πωλήσεις πετρελαίου -δεκάδες δισεκατομμύρια ετησίως- στην Fed της Νέας Υόρκης. Για να κυκλοφορήσει τα έσοδα πίσω στο Ιράκ, η Fed άρχισε να στέλνει έως και 13 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε μετρητά στη Βαγδάτη για να διατηρήσει τη λειτουργία της οικονομίας της που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μετρητά.

Οι ΗΠΑ διέκοψαν για λίγο τις παραδόσεις μετρητών το 2015 λόγω ανησυχιών ότι δολάρια διοχετεύονταν σε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και έχουν απειλήσει να αναστείλουν τις αποστολές στο παρελθόν. Αν και η Βαγδάτη έχει μειώσει την εξάρτησή της από τα δολάρια, τα αεροπλάνα μεταφοράς εμπορευμάτων εξακολουθούν να παραδίδουν παλέτες αμερικανικού νομίσματος στην κεντρική τράπεζα του Ιράκ, δίνοντας στις ΗΠΑ το πλεονέκτημα να προσπαθήσουν να αναγκάσουν τη Βαγδάτη να υπολογίσει τις πολιτοφυλακές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η αναστολή των αποστολών δολαρίων του Ιράκ είναι προσωρινή, αλλά δεν ανέφεραν ποια συγκεκριμένα βήματα πρέπει να κάνει η Βαγδάτη για να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις.