Χάγη: Έλληνας πολιτικός μηχανικός ανάμεσα στα θύματα από κατάρρευση πολυκατοικίας – Συγκλονίζει η σύζυγός του

Ένας 44χρονος Έλληνας αλβανικής καταγωγής ήταν ανάμεσα στα έξι θύματα από την κατάρρευση πολυκατοικίας μετά από έκρηξη στη Χάγη της Ολλανδίας το περασμένο Σάββατο (7.12.24).

Υπενθυμίζεται ότι στην έκρηξη σε πολυκατοικία στη Χάγη έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ολλανδικού NLtimes, ένας από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους είναι ο Βικέλ Καμπεράι με ελληνική και αλβανική υπηκοότητα. Ήταν πατέρας τριών παιδιών και εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Χάγη της Ολλανδίας τα δύο τελευταία χρόνια.

Ο 44χρονος Βικέλ, που ζούσε στην Ελλάδα από τα 7 του χρόνια και είχε μεταναστεύσει στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2022, άφησε πίσω του τη σύζυγό του Μαρία και τα τρία παιδιά τους, δύο αγόρια 10 ετών και 7 μηνών και ένα κορίτσι 6 ετών.

Σκόπευε μάλιστα να πάρει μαζί του στη Χάγη την οικογένειά του που εξακολουθεί να ζει στην Αθήνα.

Greek engineer, father of 3 killed in Hague disaster “was in love with The Netherlands” https://t.co/WpGhaCsiWW