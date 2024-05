Χαμάς: Φρίκη με τα βασανιστήρια πατέρα και γιου σε γυναίκα όμηρο – «Τη βιάσαμε εμείς, ο ξάδερφός μου και μετά τη σκοτώσαμε»

Φρικιαστικές είναι οι περιγραφές τρομοκρατών της Χαμάς για τη βαρβαρότητα που άσκησαν σε Ισραηλινούς ομήρους.

Γυναίκες όμηροι της Χαμάς βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια των τρομοκρατών, που της βίαζαν διαδοχικά και στη συνέχεια, ορισμένες εξ αυτών τις σκότωσαν.

Ανατριχιάζουν οι εικόνες που μετέφεραν πατέρας και γιος για τον βιασμό μίας γυναίκας, που ήταν όμηρός τους. Στα παρακάτω βίντεο περιγράφουν με απίστευτη ψυχρότητα το βασανιστήριο στο οποίο την υπέβαλαν, ενώ ανακρίνονται, μετά τη σύλληψή τους από τον Ισραηλινό στρατό.

Ο 47χρονος Τζαμάλ Χουσεΐν Άχμαντ Ράντι και ο 18χρονος γιος του, Αμπντάλα συνελήφθησαν από στη Λωρίδα της Γάζας πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο Τζαμάλ είπε ότι βρήκε μια γυναίκα που «ούρλιαζε» και «έκλαιγε» σε ένα σπίτι στο κιμπούτς Νιρ Οζ, μια κοινότητα κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας.

«Έκανα αυτό που έκανα, τη βίασα… Την απείλησα με το όπλο μου για να της βγάλω τα ρούχα, θυμάμαι ότι φορούσε τζιν σορτσάκι, αυτό είναι όλο», δήλωσε.

«Ο πατέρας μου τη βίασε, μετά τη βίασα εγώ, μετά ο ξάδερφός μου και μετά φύγαμε, αλλά ο πατέρας μου σκότωσε τη γυναίκα αφού τελειώσαμε με τους βιασμούς της», είπε έφηβος γιος του Τζαμάλ, προκαλώντας φρίκη.

