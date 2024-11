Χαμάς: «Ισραηλινή όμηρος σκοτώθηκε από επίθεση των IDF στη Λωρίδα της Γάζα»

Εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα (23.11.2024) ότι μια Ισραηλινή όμηρος σκοτώθηκε μετά από επίθεση που εξαπέλυσαν οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το στέλεχος της Χαμάς δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πως σκοτώθηκε η Ισραηλινή όμηρος, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο από την πλευρά τους.

Νωρίτερα σήμερα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, που ελέγχεται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δήλωσε ότι συνολικά 19 άνθρωποι μεταξύ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και πυρά στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Hamas claims a hostage has been killed due to the Israeli attacks in Northern Gaza pic.twitter.com/lVrzC3QVS8