Οι όμηροι που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας λόγω των ισραηλινών πληγμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα είναι «περίπου 50», δήλωσε σήμερα ο Άμπου Ομπέιντα, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Ο Ομπέιντα έκανε αυτήν την ανακοίνωση στον λογαριασμό της Χαμάς στο Telegram, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τους ομήρους.

Hamas is claiming that 50 of the 220-250 Hostages being held by the them and the Palestinian Islamic Jihad have been Killed by Israeli Airstrikes since October 7th.