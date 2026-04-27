Χαμός με τον σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ: Τον κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε ως «ασπίδα» την έγκυο γυναίκα του στην επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών

Σε πεδίο πανικού μετατράπηκε στις ΗΠΑ το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Δράστης είναι ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν μέλος μιας πολιτικής ομάδας γνωστής ως «The Wide Awakes».

Η εκδήλωση, που πραγματοποιούνταν στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, διακόπηκε απότομα, με δημοσιογράφους και καλεσμένους να καλύπτονται κάτω από τραπέζια. Καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βανς απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη σκηνή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το χάος που ακολούθησε στο επίσημο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτυπώθηκε σε δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες που κατέκλυσαν τα social media.

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες στιγμές ήταν εκείνη που αφορούσε τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ και τη σύζυγό του, Κέιτι Μίλερ, η οποία είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί τους. Οι εικόνες δείχνουν τη τρομοκρατημένη μητέρα τριών παιδιών να προσπαθεί να απομακρυνθεί από την αίθουσα, ενώ ο Μίλερ τη βοηθά να σηκωθεί από το τραπέζι και, μαζί με άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας, να την οδηγήσει σε ασφαλές σημείο.

Ωστόσο, τα ίδια πλάνα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες ερμηνείες. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο Μίλερ χρησιμοποίησε τη σύζυγό του ως «ανθρώπινη ασπίδα» στην προσπάθειά του να διαφύγει, προκαλώντας κύμα οργής, κυρίως από Δημοκρατικούς που ζητούν ακόμη και την παραίτησή του.

Άλλοι, αντίθετα, τον υπερασπίστηκαν, επισημαίνοντας ότι προσπαθούσε απλώς να προστατεύσει μια έγκυο γυναίκα και να τη βγάλει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τον χώρο.

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η Κέιτι Μίλερ επιχείρησε να δώσει έναν πιο προσωπικό τόνο στο περιστατικό, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία από τη βραδιά, στην οποία ποζάρει με τον σύζυγό της στο «κόκκινο χαλί». «Μια αξέχαστη βραδιά στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου… Το τέταρτο παιδί μας είχε σίγουρα μια περιπετειώδη βραδιά. Είμαστε ευγνώμονες στις αρχές και στις απίστευτες Μυστικές Υπηρεσίες», έγραψε στη λεζάντα.

Φίλοι και ακόλουθοι έσπευσαν να εκφράσουν την ανακούφισή τους, με σχόλια όπως «Χαίρομαι που είστε καλά» και «Ευτυχώς είσαι εσύ και το μωρό ασφαλείς».

Μετά τα γεγονότα της 25ης Απριλίου, ο Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, κάνοντας λόγο για μια «εντελώς απρόσμενη» εξέλιξη, αλλά και για «άμεση και αποτελεσματική αντίδραση» από τις Μυστικές Υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου. Όπως ανέφερε, ένας άνδρας επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου φέροντας πολλαπλά όπλα και ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας που «ενήργησαν πολύ γρήγορα».

.@POTUS: “I’m a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it’s almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional.” pic.twitter.com/Pehcihv4c3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Το περιστατικό έχει ήδη πυροδοτήσει πολιτικές αντιδράσεις. Ενώ οι Δημοκρατικοί ανεβάζουν τους τόνους, ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών φαίνεται να διατυπώνονται προβληματισμοί για τον ρόλο και τη στάση του Μίλερ.

Η Κέιτι Μίλερ, πολιτική podcaster και τηλεπερσόνα, παντρεύτηκε τον Στίβεν Μίλερ το 2020 και μαζί έχουν τρία παιδιά – μία κόρη και δύο γιους. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι περιμένει το τέταρτο παιδί τους. Αν και δεν έχει γνωστοποιήσει επίσημα την ημερομηνία τοκετού, εκτιμάται ότι αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού.