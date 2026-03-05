Κόσμος

Χαμός στην ακρόαση της υπουργού του Τραμπ Κρίστι Νόεμ – Την ρώτησαν μπροστά στον άνδρα της «αν έκανε σεξ με υφιστάμενό της»

Η αποκαλούμενη «Homeland Barbie» αρνήθηκε να απαντήσει κάνοντας λόγο για «σκουπίδια των ταμπλόιντ»
Η ισχυρή υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ
Η ισχυρή υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ / REUTERS / Rebecca Noble

Για τα καλά στρίμωξαν οι Δημοκρατικοί την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, για τη φημολογούμενη ερωτική σχέση της με στενό της συνεργάτη.

Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η ισχυρή υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, η αποκαλούμενη «Homeland Barbie» και ο συνεργάτης της Κόρι Λεβαντόφσκι έχουν δεσμό, μολονότι και οι δύο είναι παντρεμένοι. Η Νόεμ εμφανίστηκε στην ακρόαση με τον σύζυγό της, Μπράιον Νόεμ, ο οποίος καθόταν πίσω της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλευτής Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Νταβ ρώτησε ευθέως τη Νόεμ εάν είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον Λεβαντόφσκι κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο.

Η Νόεμ αρνήθηκε να απαντήσει ενόρκως στην ερώτηση, δήλωσε «σοκαρισμένη» χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σκουπίδια των ταμπλόιντ» και «προσβλητικές». «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ανοησίες» δήλωσε.

«Θα έπρεπε να είστε σε θέση να απαντήσετε όταν κάποιος ρωτά αν εσείς ή οποιοσδήποτε ομοσπονδιακός αξιωματούχος πλαγιάζει με υφιστάμενό του» αντέτεινε η Δημοκρατική βουλευτής, με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να επιμένει: «Πρόκειται για σκουπίδια»!

