Χαμός στην ακρόαση της υπουργού του Τραμπ Κρίστι Νόεμ – Την ρώτησαν μπροστά στον άνδρα της «αν έκανε σεξ με υφιστάμενό της»

Για τα καλά στρίμωξαν οι Δημοκρατικοί την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, για τη φημολογούμενη ερωτική σχέση της με στενό της συνεργάτη.

Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η ισχυρή υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, η αποκαλούμενη «Homeland Barbie» και ο συνεργάτης της Κόρι Λεβαντόφσκι έχουν δεσμό, μολονότι και οι δύο είναι παντρεμένοι. Η Νόεμ εμφανίστηκε στην ακρόαση με τον σύζυγό της, Μπράιον Νόεμ, ο οποίος καθόταν πίσω της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλευτής Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Νταβ ρώτησε ευθέως τη Νόεμ εάν είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον Λεβαντόφσκι κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο.

Kamlager-Dove: During you tenure at DHS, have you had sexual relations with Corey Lewandowski?



Noem: I am shocked we are peddling tabloid garbage. pic.twitter.com/aoyNEcSuMu — Acyn (@Acyn) March 4, 2026

Η Νόεμ αρνήθηκε να απαντήσει ενόρκως στην ερώτηση, δήλωσε «σοκαρισμένη» χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σκουπίδια των ταμπλόιντ» και «προσβλητικές». «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ανοησίες» δήλωσε.

Kristi Noem declines to deny affair with Corey Lewandowski — with her husband in audience



Sources told me last month that Lewandowski is ‘spending nights regularly’ with Noem and that President Trump ‘frequently’ tells a story about seeing the two take sips from the same can of… https://t.co/iLVBtFpu8I — Steven Nelson (@stevennelson10) March 4, 2026

«Θα έπρεπε να είστε σε θέση να απαντήσετε όταν κάποιος ρωτά αν εσείς ή οποιοσδήποτε ομοσπονδιακός αξιωματούχος πλαγιάζει με υφιστάμενό του» αντέτεινε η Δημοκρατική βουλευτής, με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να επιμένει: «Πρόκειται για σκουπίδια»!