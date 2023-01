Ένα σοβαρό ατύχημα φαίνεται ότι είχε ο Βρετανός συγγραφέας και σεναριογράφος, Χανίφ Κιουρέισι, καθώς έπεσε στην Ιταλία και «είδε τον θάνατο κατάματα» ενώ δηλώνει ότι «δεν ξέρει αν θα μπορέσει κάποια μέρα να περπατήσει ξανά».

Ο 68χρονος συγγραφέας, γνωστός από την ταινία «Ωραίο μου πλυντήριο», αφηγήθηκε το ατύχημά του στην Ιταλία στα social media. «Την επομένη των Χριστουγέννων, στη Ρώμη (…) έπεσα. Έβλεπα τον Μο Σαλάχ να σκοράρει απέναντι στην Άστον Βίλα, έπινα την μπίρα μου, όταν αισθάνθηκα ίλιγγο. Έσκυψα μπροστά και έπεσα. Συνήλθα λίγα λεπτά αργότερα, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Νόμιζα ότι θα πέθαινα, πίστευα ότι μου έμεναν ακόμη τρεις ανάσες. Είμαι στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να κουνήσω χέρια και πόδια. Δεν μπορώ να ξύσω τη μύτη μου, να τηλεφωνήσω, να φάω. Όπως φαντάζεστε, είναι εξευτελιστικό (για μένα) και ταυτόχρονα είμαι βάρος για τους άλλους», συνέχισε, διευκρινίζοντας ότι χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη. Προς το παρόν, δεν ξέρουμε αν κάποια μέρα θα μπορέσω να ξαναπερπατήσω ή να κρατήσω ένα στιλό».

Ο Κιουρέισι, από Πακιστανό πατέρα και Αγγλίδα μητέρα, θέτει το θέμα της ενσωμάτωσης στα πολλά μυθιστορήματα, σενάρια και θεατρικά έργα που έχει γράψει. Είναι γνωστός για το σενάριο της ταινίας «Ωραίο μου πλυντήριο» που σκηνοθέτησε ο Στίβεν Φρίαρς.

I had just seen Mo Salah score against Aston Villa, sipped half a beer, when I began to feel dizzy. I lent forward and put my head between my legs; I woke up a few minutes later in a pool of blood, my neck in a grotesquely twisted position, my wife on her knees beside me.