Η απόφαση να μην ασκηθούν διώξεις για ανθρωποκτονία στους αστυνομικούς που, χωρίς προειδοποίηση, μπήκαν στο σπίτι της Μπριόνα Τέιλορ και τη σκότωσαν έχει προκαλέσει οργή στο Κεντάκι. Και οι διαδηλώσεις, που κατέληξαν σε επεισόδια και τον τραυματισμό δυο αστυνομικών, δεν άργησαν.

Στο Λούισβιλ της πολιτείας του Κεντάκι, το βράδυ της Τετάρτης (23.09.2020) δυο αστυνομικοί δέχτηκαν πυροβολισμούς και τραυματίστηκαν, ενώ ένας ύποπτος έχει προσαχθεί.

«Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες. Διακομίστηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες», διευκρίνισε ο μεταβατικός αρχηγός της αστυνομίας της Λούισβιλ, ο Ρόμπερτ Σρούντερ, διευκρινίζοντας πως η κατάστασή τους είναι σταθερή και ότι δεν απειλείται η ζωή τους.

