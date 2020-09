Μόνο οργή έχει προκαλέσει η απόφαση δικαστηρίου να μην ασκήσει διώξεις για ανθρωποκτονία στους αστυνομικούς που το βράδυ της 13ης Μαρτίου εκτέλεσαν την 26χρονη νοσηλεύτρια Μπριόνα Τέιλορ μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Οι τρεις αστυνομικοί εμφανίστηκαν με ένα ένταλμα σύλληψης που τους επέτρεπε να κάνουν έφοδο στην κατοικία ενός υπόπτου χωρίς να προειδοποιήσουν.

Μόλις έφθασαν, ο σύντροφος της άτυχης κοπέλας άνοιξε πυρ με ένα όπλο που κατείχε νόμιμα. Οι αστυνομικοί ανταπάντησαν και η Μπριόνα Τέιλορ δέχθηκε πολλές σφαίρες. Ο σύντροφός της εξήγησε ότι οι αστυνομικοί δεν προειδοποίησαν για την έρευνα και εκείνος νόμιζε ότι επρόκειτο για διαρρήκτη. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προειδοποίησαν προτού εισβάλουν…

“We didn’t get it, burn it down!” The crowd continues to grow out here in Louisville this afternoon #Louisville #BreonnaTaylor pic.twitter.com/m4nHrbPvJC