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Χάρι και Γουίλιαμ: Το χρονικό μιας βασιλικής ρήξης που κρατάει χρόνια

Πρίγκιπας Χάρι Πρίγκιπας Γουίλιαμ
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Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία είναι πλέον πραγματικότητα. Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ, οι Σάσεξ ετοιμάζονται να εγκατασταθούν ξανά στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Η επιστροφή τους, ωστόσο, δεν σημαίνει επιστροφή στο Παλάτι ούτε επαναφορά τους στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα συνεχίσουν τη ζωή τους ως μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι η οικογένεια θα βρίσκεται και πάλι μόνιμα στη Βρετανία. Τα παιδιά τους αναμένεται να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο, ενώ ο Χάρι θα έχει πλέον πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, αναμένεται να εγκατασταθούν έως τα τέλη Αυγούστου σε μια ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, πιθανόν εκτός του Λονδίνου.

Μεταξύ των πιθανών προορισμών είναι η περιοχή του Νορθάμπτον, στο βόρειο Λονδίνο, όπου βρίσκεται ο τομέας του Άλθορπ, ιδιοκτησίας των Σπένσερ, της οικογένειας της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, μητέρας του Χάρι. Ή η περιοχή του Κοτσγουόλντς, κοντά στην Οξφόρδη, δημοφιλής στους διάσημους.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πρόσφατη επαναπροσέγγιση του Χάρι με τον Κάρολο. Τον Ιούλιο του 2026, ο βασιλιάς υποδέχθηκε ιδιωτικά τον γιο του, τη Μέγκαν και τα δύο εγγόνια του στο Highgrove, σε μία από τις πιο σημαντικές οικογενειακές συναντήσεις των τελευταίων ετών.

Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά».

Η σχέση του Χάρι με τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, παραμένει βαθιά τραυματισμένη.

Η επιστροφή στη Βρετανία φέρνει ξανά τα δύο αδέλφια στην ίδια χώρα, μετά από χρόνια κατά τα οποία τους χώριζε ο Ατλαντικός. Δεν σημαίνει όμως ότι έχει κλείσει η μεγαλύτερη πληγή της βασιλικής οικογένειας.

Από τις πρώτες εντάσεις γύρω από τη Μέγκαν και τον γάμο τους, μέχρι το Megxit, τη συνέντευξη στην Όπρα, το Netflix και το Spare, η σχέση των δύο αδελφών έχει περάσει από σαράντα κύματα.

Το χρονικό της ρήξης Χάρι και Γουίλιαμ

Δεκέμβριος 2018 – Η πρώτη μεγάλη ρήξη

Οι φήμες για προβλήματα ανάμεσα στη Μέγκαν Μαρκλ και την Κέιτ Μίντλετον είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Ωστόσο, σταδιακά άρχισε να γίνεται λόγος για μια διαφορετική και βαθύτερη ένταση: αυτή ανάμεσα στον Χάρι και τον Γουίλιαμ.

Σύμφωνα με τη βασιλική ρεπόρτερ Κέιτι Νίκολ, η ρήξη κορυφώθηκε τα Χριστούγεννα του 2018, όταν ο Χάρι θεώρησε ότι ο Γουίλιαμ δεν έκανε αρκετά για να καλωσορίσει τη Μέγκαν στη βασιλική οικογένεια.

Ο Χάρι φέρεται να αισθάνθηκε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του δεν «έστρωνε το κόκκινο χαλί» για τη σύζυγό του. Η κατάσταση χρειάστηκε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, την παρέμβαση του τότε πρίγκιπα Καρόλου.

Οι δύο οικογένειες πέρασαν τελικά μαζί τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγκχαμ. Ωστόσο, εικόνες από εκείνη την περίοδο τροφοδότησαν περαιτέρω τις συζητήσεις για την ένταση μεταξύ τους.

Πρίγκιπας Χάρι Πρίγκιπας Γουίλιαμ
Πρίγκιπας Χάρι, Πρίγκιπας Γουίλιαμ / REUTERS / Toby Melville (BRITAIN) / File Photo

Φεβρουάριος 2019 – Η προειδοποίηση του Γουίλιαμ

Σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, η Κέιτι Νίκολ υποστήριξε ότι ο Γουίλιαμ ανησυχούσε για το πόσο γρήγορα εξελισσόταν η σχέση του Χάρι με τη Μέγκαν.

Η συμβουλή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν τότε, ήταν καλοπροαίρετη. Ο Χάρι όμως φέρεται να την εξέλαβε ως κριτική προς τη Μέγκαν και ως αμφισβήτηση της σχέσης τους. Η βασιλική ανταποκρίτρια Έμιλι Άντριους υποστήριξε ότι ο Χάρι εξοργίστηκε και φέρεται να είπε στον αδελφό του: «Προσπαθείς να καταστρέψεις αυτή τη σχέση πριν καν ξεκινήσει».

Μάρτιος 2019 – «Ήταν πάντα ο Χάρι και ο Γουίλιαμ»

Ο βασιλικός κινηματογραφιστής Νικ Μπούλεν δήλωσε ότι η Μέγκαν και η Κέιτ δεν βρίσκονταν στην πραγματικότητα στο επίκεντρο της διαμάχης.

«Είναι στην πραγματικότητα ο Γουίλιαμ και ο Χάρι που έχουν ρήξη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η διαφωνία των δύο αδελφών είχε πλέον αρχίσει να γίνεται δημόσια.

Απρίλιος 2019 – Χάρι και Γουίλιαμ πλέον δεν μιλούν

Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι εμφανίστηκαν μαζί σε λειτουργία για το Πάσχα, όμως δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Ο Χάρι μίλησε με την ξαδέλφη του Ζάρα και αντάλλαξε τυπικές κουβέντες με την Κέιτ, όμως δεν φάνηκε να έχει ουσιαστική επαφή με τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Μάιος – Ιούνιος 2019 – Μια προσπάθεια συμφιλίωσης

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ επισκέφθηκαν τον Χάρι και τη Μέγκαν στο Frogmore Cottage. Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε τότε ως μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

Ωστόσο, τον Ιούνιο έγινε γνωστό ότι τα αδέλφια είχαν φτάσει σε σημείο να μη μιλούν μεταξύ τους.

Η γέννηση του Άρτσι φαίνεται πως λειτούργησε προσωρινά ως γέφυρα. Ο Γουίλιαμ φερόταν να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο αδελφός του είχε γίνει πατέρας.

Οκτώβριος 2019 – Ο Χάρι παραδέχεται τη ρήξη

Για πρώτη φορά, ο ίδιος ο Χάρι επιβεβαίωσε δημοσίως ότι η σχέση του με τον Γουίλιαμ δεν ήταν πλέον όπως παλιά.

«Είμαστε αδέλφια, θα είμαστε πάντα αδέλφια. Απλώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαφορετικούς δρόμους», δήλωσε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αγαπά βαθιά τον αδελφό του και ότι, όπως σε κάθε σχέση, υπήρχαν καλές και κακές ημέρες.

Ιανουάριος 2020 – Το Megxit

Η ανακοίνωση του Χάρι και της Μέγκαν ότι αποχωρούν από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα αποτέλεσε νέο σημείο καμπής.

Πηγές υποστήριξαν ότι ο Γουίλιαμ αιφνιδιάστηκε από την απόφαση και τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκε. Χάρι και Γουίλιαμ προσπάθησαν να διατηρήσουν μια κοινή δημόσια στάση, όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες η σχέση τους παρέμενε δύσκολη.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ
Πρίγκιπας Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

Μάρτιος – Σεπτέμβριος 2020 – Η απόσταση μεγαλώνει

Καθώς οι Σάσεξ εγκαταστάθηκαν οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόσταση έγινε πλέον και γεωγραφική. Το Finding Freedom (σσ. Βρίσκοντας της Ελευθερία, το βιβλίο του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ) η νέα ζωή στην Καλιφόρνια και η συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με το Netflix δημιούργησαν νέο κύκλο δημοσιευμάτων για τη σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια.

Μάρτιος 2021 – Η συνέντευξη στην Όπρα

Η συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της κρίσης.

Ο Χάρι μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Γουίλιαμ, λέγοντας ότι τον αγαπά, αλλά ότι οι δύο τους βρίσκονται πλέον σε «διαφορετικούς δρόμους».

Η συνέντευξη προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στη βασιλική οικογένεια. Ο Γουίλιαμ δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν είχε ακόμη μιλήσει με τον αδελφό του, αλλά ότι θα το έκανε.

Απρίλιος – Ιούλιος 2021 – Η Νταϊάνα τους φέρνει ξανά κοντά

Τα δύο αδέλφια συναντήθηκαν ξανά στη Βρετανία μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου. Η σχέση τους παρέμενε ψυχρή, όμως τον Ιούλιο του 2021, κατά την αποκάλυψη του αγάλματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, του γλύπτη Ίαν Ρανκ Μπρόντλεϊ, φάνηκε να υπάρχει μια προσπάθεια επανασύνδεσης.

Οι δύο άνδρες πέρασαν χρόνο μαζί και συζήτησαν αναμνήσεις από τη μητέρα τους. Για λίγο δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μπορεί να είχε ανοίξει ένας δρόμος προς τη συμφιλίωση.

Απρίλιος 2022 – Ο Χάρι προτείνει διαμεσολαβητή για να τα βρουν

Ο Χάρι φέρεται να πρότεινε να χρησιμοποιήσουν έναν διαμεσολαβητή προκειμένου να μπορέσουν να συζητήσουν και να βελτιώσουν τη σχέση τους. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν φαίνεται να μην αποδίδει.

Ιούνιος 2022 – Η σχέση «στο ναδίρ»

Μετά το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η σχέση των δύο αδελφών βρισκόταν ξανά στο χαμηλότερο σημείο της.

Ο Γουίλιαμ φερόταν να αισθάνεται ότι ο Χάρι είχε ξεπεράσει μια «κόκκινη γραμμή», ενώ το ζήτημα της εμπιστοσύνης είχε γίνει πλέον κεντρικό.

Δεκέμβριος 2022 – Η σειρά του Netflix

Η σειρά Harry & Meghan έφερε νέες αποκαλύψεις για τη ζωή των Σάσεξ και τη σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια. Ο Χάρι μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα στα δύο αδέλφια, ενώ η Μέγκαν αναφέρθηκε στη δική της πρώτη γνωριμία με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ.

Στο δεύτερο μέρος της σειράς, οι καταγγελίες έγιναν ακόμη πιο έντονες, με τον Χάρι να υποστηρίζει ότι το Παλάτι είχε εκδώσει κοινή ανακοίνωση χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ιανουάριος 2023 – Το Spare και η καταγγελία για σωματική επίθεση

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Χάρι, Spare, προκάλεσε νέο σεισμό.

Ο Χάρι υποστήριξε ότι ο Γουίλιαμ τον είχε αρπάξει από τον γιακά και τον είχε ρίξει στο πάτωμα κατά τη διάρκεια ενός καβγά που αφορούσε τη Μέγκαν. Η αποκάλυψη αυτή βάθυνε ακόμη περισσότερο το χάσμα.

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023 – «Τοξικό αδιέξοδο»

Η σχέση των δύο αδελφών περιγράφηκε ως «τοξικό αδιέξοδο». Ο Γουίλιαμ φερόταν να θεωρεί ότι δεν μπορούσε πλέον να εμπιστευτεί τον Χάρι, ενώ ο Χάρι εξακολουθούσε να επιδιώκει, σύμφωνα με πηγές, κάποια μορφή συμφιλίωσης.

Την ίδια περίοδο έγινε γνωστό ότι ο Χάρι θα παρευρεθεί στη στέψη του Καρόλου. Η παρουσία του, όμως, δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική επανασύνδεση με τον αδελφό του.

Ιούνιος – Αύγουστος 2023 – Μεγαλώνει η απόσταση

Οι σχέσεις παρέμειναν ψυχρές. Οι Σάσεξ δεν προσκλήθηκαν στη βασιλική συγκέντρωση στο Μπαλμόραλ για την πρώτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Παράλληλα, υπήρχαν αναφορές ότι η Κέιτ παρέμενε ένα από τα μέλη της οικογένειας που θα ήθελαν να δουν τα δύο αδέλφια να συμφιλιώνονται.

Νοέμβριος 2023 – «Τίποτα δεν έχει αλλάξει»

Ο βασιλικός συγγραφέας Όμιντ Σκόμπι υποστήριξε ότι η σχέση Χάρι και Γουίλιαμ παρέμενε ουσιαστικά ίδια.

Η εμπιστοσύνη είχε χαθεί και οι δύο άνδρες βρίσκονταν πλέον σε διαφορετικές πλευρές μιας βαθιάς οικογενειακής και θεσμικής σύγκρουσης.

Φεβρουάριος 2024 – Ο Χάρι επιστρέφει για τον Κάρολο

Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης καρκίνου του βασιλιά Καρόλου, ο Χάρι ταξίδεψε στη Βρετανία για να επισκεφθεί τον πατέρα του.

Η επίσκεψη ήταν σύντομη, αλλά αποτέλεσε ένα πρώτο σημάδι ότι η σχέση πατέρα και γιου μπορούσε να βελτιωθεί. Ο Γουίλιαμ, ωστόσο, δεν συναντήθηκε με τον Χάρι.

Βασιλιάς Κάρολος - πρίγκιπας Χάρι
Βασιλιάς Κάρολος - πρίγκιπας Χάρι / Hannah Mckay / Pool Photo via AP

Ιούνιος 2024 – Ο γάμος του δούκα του Γουέστμινστερ

Ο Χάρι και ο Γουίλιαμ προσκλήθηκαν και οι δύο στον γάμο του δούκα του Γουέστμινστερ, Χιου Γκρόσβενορ.

Τελικά ο Χάρι δεν παρέστη, σε μια κίνηση που απέφυγε μια πιθανή εξαιρετικά άβολη συνάντηση με τον Γουίλιαμ, ο οποίος είχε επίσημο ρόλο στην τελετή

2025 – Η σχέση με τον Κάρολο βελτιώνεται

Το 2025 υπήρξαν ενδείξεις ότι ο Χάρι προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον πατέρα του. Η προσπάθεια αυτή δεν σήμαινε όμως αυτόματα επαναπροσέγγιση με τον Γουίλιαμ. Αντίθετα, η σχέση των δύο αδελφών παρέμενε το δυσκολότερο κομμάτι της βασιλικής οικογενειακής κρίσης.

Μάρτιος 2026 – «Τίποτα δεν έχει αλλάξει»

Ο Όμιντ Σκόμπι υποστήριξε ότι η σχέση των δύο εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χάρι έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες για να αποκατασταθεί η σχέση, ενώ ο Γουίλιαμ δεν φαίνεται διατεθειμένος να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα.

Ιούλιος 2026 – Ο Κάρολος υποδέχεται τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά

Το φετινό καλοκαίρι σημειώθηκε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Ο Κάρολος υποδέχθηκε ιδιωτικά στο Highgrove τον Χάρι, τη Μέγκαν, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς ο βασιλιάς είχε να δει από κοντά τα εγγόνια του από το 2022. Η επανασύνδεση αυτή έδειξε ότι η σχέση Χάρι και Καρόλου έχει πλέον μπει σε διαφορετική φάση.

Ο Γουίλιαμ, όμως, ήταν απών.

Αύγουστος 2026 – Οι Σάσεξ επιστρέφουν στη Βρετανία

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία για να δημιουργήσουν ξανά εκεί ένα μέρος της οικογενειακής τους ζωής. Η απόφαση σημαίνει ότι ο Άρτσι και η Λίλιμπετ θα μεγαλώνουν πλέον πολύ πιο κοντά στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Δεν πρόκειται για επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Πρόκειται για επιστροφή στη χώρα.

Οι Σάσεξ δεν επιστρέφουν ως εργαζόμενα μέλη του Παλατιού. Επιστρέφουν ως οικογένεια, έχοντας τη δική τους ανεξάρτητη ζωή.

Όμως, για πρώτη φορά από το Megxit, ο Χάρι και ο Γουίλιαμ θα βρίσκονται ξανά στην ίδια χώρα. Και αυτό αφήνει ανοιχτό το μεγαλύτερο ερώτημα:

Μπορεί η επιστροφή του Χάρι στη Βρετανία να οδηγήσει κάποια στιγμή και σε επιστροφή στον αδελφό του;

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