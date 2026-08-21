Χάρι και Γουίλιαμ: Το χρονικό μιας βασιλικής ρήξης που κρατάει χρόνια

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία είναι πλέον πραγματικότητα. Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ, οι Σάσεξ ετοιμάζονται να εγκατασταθούν ξανά στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Η επιστροφή τους, ωστόσο, δεν σημαίνει επιστροφή στο Παλάτι ούτε επαναφορά τους στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα συνεχίσουν τη ζωή τους ως μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

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Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι η οικογένεια θα βρίσκεται και πάλι μόνιμα στη Βρετανία. Τα παιδιά τους αναμένεται να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο, ενώ ο Χάρι θα έχει πλέον πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, αναμένεται να εγκατασταθούν έως τα τέλη Αυγούστου σε μια ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, πιθανόν εκτός του Λονδίνου.

Μεταξύ των πιθανών προορισμών είναι η περιοχή του Νορθάμπτον, στο βόρειο Λονδίνο, όπου βρίσκεται ο τομέας του Άλθορπ, ιδιοκτησίας των Σπένσερ, της οικογένειας της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, μητέρας του Χάρι. Ή η περιοχή του Κοτσγουόλντς, κοντά στην Οξφόρδη, δημοφιλής στους διάσημους.

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Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πρόσφατη επαναπροσέγγιση του Χάρι με τον Κάρολο. Τον Ιούλιο του 2026, ο βασιλιάς υποδέχθηκε ιδιωτικά τον γιο του, τη Μέγκαν και τα δύο εγγόνια του στο Highgrove, σε μία από τις πιο σημαντικές οικογενειακές συναντήσεις των τελευταίων ετών.

Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά».

Η σχέση του Χάρι με τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, παραμένει βαθιά τραυματισμένη.

Η επιστροφή στη Βρετανία φέρνει ξανά τα δύο αδέλφια στην ίδια χώρα, μετά από χρόνια κατά τα οποία τους χώριζε ο Ατλαντικός. Δεν σημαίνει όμως ότι έχει κλείσει η μεγαλύτερη πληγή της βασιλικής οικογένειας.

Από τις πρώτες εντάσεις γύρω από τη Μέγκαν και τον γάμο τους, μέχρι το Megxit, τη συνέντευξη στην Όπρα, το Netflix και το Spare, η σχέση των δύο αδελφών έχει περάσει από σαράντα κύματα.

Το χρονικό της ρήξης Χάρι και Γουίλιαμ

Δεκέμβριος 2018 – Η πρώτη μεγάλη ρήξη

Οι φήμες για προβλήματα ανάμεσα στη Μέγκαν Μαρκλ και την Κέιτ Μίντλετον είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Ωστόσο, σταδιακά άρχισε να γίνεται λόγος για μια διαφορετική και βαθύτερη ένταση: αυτή ανάμεσα στον Χάρι και τον Γουίλιαμ.

Σύμφωνα με τη βασιλική ρεπόρτερ Κέιτι Νίκολ, η ρήξη κορυφώθηκε τα Χριστούγεννα του 2018, όταν ο Χάρι θεώρησε ότι ο Γουίλιαμ δεν έκανε αρκετά για να καλωσορίσει τη Μέγκαν στη βασιλική οικογένεια.

Ο Χάρι φέρεται να αισθάνθηκε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του δεν «έστρωνε το κόκκινο χαλί» για τη σύζυγό του. Η κατάσταση χρειάστηκε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, την παρέμβαση του τότε πρίγκιπα Καρόλου.

Οι δύο οικογένειες πέρασαν τελικά μαζί τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγκχαμ. Ωστόσο, εικόνες από εκείνη την περίοδο τροφοδότησαν περαιτέρω τις συζητήσεις για την ένταση μεταξύ τους.