Χάρι και Μέγκαν: Η οικογένεια έσμιξε και πάλι στον Καναδά

Την ίδια ώρα κάνουν τον γύρο του κόσμου οι φωτογραφίες της πανευτυχούς Μέγκαν Μαρκλ να κάνει βόλτες στην εξοχή του Βανκούβερ με τον μικρό Άρτσι σε έναν μάρσιπο και τα δυο σκυλιά της το μαύρο Λαμπραντόρ τον Οζ και το μικρό μπιγκλ τον Γκάι.

Meghan appears not to be avoiding the cameras in Canada. pic.twitter.com/Wr1HgED0sZ

Meghan Markel smiles for paps with Archie while Harry lands in Canada. They didnt want to be bothered with British press, but no prob with regular paparazzi #megxit #MeghanMarkle #HarryandMeghan https://t.co/lapgAA3O12

Στο κατόπι της δυο άνδρες της ασφάλειάς της οι οποίοι εκτός από την προστασία της μιλούσαν μαζί της και γελούσαν. Ο Χάρι μετά από πολλές ημέρες συνάντησε την οικογένειά του στην έπαυλη των 14 εκατομμυρίων όπου έχει αποφασίσει να ζήσει το ζευγάρι.

Η εφημερίδα Daily Mail έγραψε ότι ο Χάρι προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ με την πτήση 85 της British Airways από το αεροδρόμιο του Λονδίνου Χίθροου περίπου στις 7 μμ τοπική ώρα.

The Duke of Sussex was whisked away by a car waiting on the tarmac as he arrived on Vancouver Island, where he will start his new life with Meghan and son Archie.

Get the latest on this story: https://t.co/t1ecfiAiro pic.twitter.com/Zq7Ubmzj1C

