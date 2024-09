Χάρκοβο: Φονική επίθεση της Ρωσίας για δεύτερη φορά στην ίδια πολυκατοικία

Η Ρωσία έπληξε σήμερα 24/9/2024 μια πολυώροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο της νοτιανατολικής Ουκρανίας κατά την διάρκεια μιας επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες.

Από την επίθεση της Ρωσίας, προκλήθηκε ο θάνατος τουλάχιστον τριών ανθρώπων και ο τραυματισμός 22, ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, ανέφεραν οι τοπικές αρχές στο Χάρκοβο.

Εντυπωσιακό, αλλά και αξιοπερίεργο, είναι το γεγονός ότι η ίδια πολυώροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο πλήττεται για δεύτερη φορά από τη Ρωσία, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Ίχορ Τέρεχοφ.

«Είχε σχεδόν επισκευασθεί, είχαν τοποθετηθεί παράθυρα, είχε γίνει η μόνωση και είχε ετοιμασθεί για την περίοδο θέρμανσης. Ο εχθρός την έπληξε για δεύτερη φορά», δήλωσε ο Τέρεχοφ.

«Οι στόχοι των ρωσικών βομβών ήταν μια πολυκατοικία, ένας φούρνος, ένα γήπεδο. Με άλλα λόγια, η καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Η Ρωσία είναι τρομοκράτης και το αποδεικνύει καθημερινά με τις δικές της πράξεις, με την επιλογή της να διεξάγει πόλεμο και τις προσπάθειες να τον επεκτείνει», ανέφερε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X/Twitter, από τη Νέα Υόρκη στην οποία βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται τώρα μεγάλη συζήτηση για τις συλλογικές προσπάθειες για την ασφάλεια και το μέλλον. Αλλά πρέπει απλώς να σταματήσουμε την τρομοκρατία. Να έχουμε ασφάλεια. Για να έχουμε μέλλον», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Another Russian strike on Kharkiv.



