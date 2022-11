Άλλο ένα θύμα του Χάρβεϊ Γουάινστιν σοκάρει με τις αποκαλύψεις της σεξουαλικής επίθεσης που δέχτηκε το 2010 από τον άλλοτε διάσημο παραγωγό του Χόλιγουντ. Ο 70χρονος εκτίει ποινή 23 χρόνων στις φυλακές της Νέας Υόρκης, αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού.

Μία θεραπεύτρια μασάζ κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου για την υπόθεση του Χάρβεϊ Γουάινστιν ότι είχε μία σειρά από συναντήσεις με τον τότε κορυφαίο κινηματογραφικό παραγωγό, το 2010, κατά τις οποίες της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Εκείνη ήταν 28 χρόνων και πήγε να κάνει μασάζ στο δωμάτιο του Γουάινστιν σε ξενοδοχείο του Μπέβερλι Χιλς στο Χόλιγουντ.

Περίπου 40′ λεπτά αργότερα, όταν η εργασία της τελείωσε και εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο για να πλύνει τα χέρια της, ο παραγωγός μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της!

Όταν εκείνη τον ρώτησε «τι κάνεις;» και του επισήμανε πως δεν θέλει να δει αυτή την πράξη, εκείνος επέμεινε, σαν να μην την ακούει καν.

«Του είπα να πάει στο άλλο δωμάτιο και να φορέσει τα ρούχα του, αλλά δεν το έκανε. Ήμουν τρομοκρατημένη. Νόμιζα ότι θα με βιάσει», είπε η γυναίκα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, ο Γουάινστιν την έσπρωξε και τέλος άγγιξε το στήθος της παρά τη θέλησή της.

«Ήμουν σε σοκ, ένιωθα παγωμένη, σαν να είχα παραλύσει», είπε η γυναίκα, που ήταν η δεύτερη από τις πέντε που κατηγόρησαν τον διάσημο κινηματογραφικό παράγοντα για σεξουαλική επίθεση.

