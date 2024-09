Χασάν Νασράλα: «Ισραηλινοί μυστικοί κομάντος είχαν διεισδύσει στη Χεζμπολάχ από το 2006» λένε οι New York Times

H δολοφονία του Χασάν Νασράλα και η εξουδετέρωση υψηλόβαθμων στελεχών της Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες από τους Ισραηλινούς αποδίδεται στον τρομερό μηχανισμό πληροφοριών που έχει αναπτύξει το Ισραήλ και έχει διεισδύσει βαθιά στους κόλπους της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης από το 2006, μετά το τέλος του δεύτερου πολέμου του Λιβάνου το 2006», σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times».

Όπως γράφει η αμερικανική εφημερίδα, το Ισραήλ έχει στείλει «μυστικούς κομάντος» βαθιά μέσα στον Λίβανο για να εκτελέσουν «ευαίσθητες αποστολές πληροφοριών».

Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν στα απανωτά χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες, με αποκορύφωμα τον βομβαρδισμό του αρχηγείου της στη νότια Βηρυτό την Παρασκευή (27.9.24) με βόμβες 900 κιλών, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Αξιωματούχοι λένε ότι η προθυμία του Ισραήλ να εκτελεί τολμηρές αποστολές το διαφοροποιεί από τις υπηρεσίες και τις μονάδες πληροφοριών άλλων χωρών.

💥 #BREAKING Israeli strike on Hebzollah’s headquarters in Beirut .. 📍 central underground headquarters the heart of Beirut’s Dahieh district .. Israel IDF IAF Mossad vs Hezbollah Nasrullah Lebanon ft Hamas Gaza Palestine IRGC Mullah Iran pic.twitter.com/uv0wG6HvI7

According to Reuters; in addition to Mossad, the Extremely Secretive “Unit 8200” of the Israeli Intelligence Corps also participated in today and yesterday’s Sabotage Attack against Hezbollah. With a Western Intelligence Source claiming that the Unit was involved in the… pic.twitter.com/xdV6DG8jrI