Για τρίτη φορά φέτος εξερράγη το Κιλαουέα της Χαβάης, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Το Κιλαουέα άρχισε να βρυχάται γύρω στις 3:15 μ.μ. τοπική ώρα (0115 GMT Δευτέρα), δήλωσε το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ. Τα σιντριβάνια λάβας μάλιστα ξεπερνούν σε ύψος πάνω από 24 μέτρα,

«Της έκρηξης είχε προηγηθεί μια περίοδος ισχυρής σεισμικότητας και ταχείας ανύψωσης της κορυφής», ανέφερε.

Οι προηγούμενες φετινές εκρήξεις του Κιλαουέα ήταν τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο.





Από το χείλος της καλντέρας ξεπηδούν σιντριβάνια λάβας που εκρήγνυνται από πολλαπλές ρωγμές στον κρατήρα.

Kilauea as the sun went down on its 3rd eruption of 2023 😍 Link to livestream below 👇 #Kilauea #Hawaii #Eruption pic.twitter.com/5wNaDP481y

The Kilauea volcano erupts in #Hawaii



This is its third eruption since the beginning of the year. A red alert level for aviation has been declared in the region. pic.twitter.com/Edh4NE5V7R