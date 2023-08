Μια τραγική πρόβλεψη έκανε ο κυβερνήτης της Χαβάη μιλώντας για τη φονική πυρκαγιά λέγοντας πως τα σωστικά συνεργεία ενδέχεται να βρίσκουν 10 με 20 πτώματα την ημέρα, ενώ σημείωσε πως οι νεκροί πλέον έχουν φτάσει τους 99 και αυτή τη στιγμή οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 1.300.

Οι αρχές της Χαβάης προειδοποίησαν πως ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά «ενδέχεται να διπλασιαστεί» μέσα στην εβδομάδα, εν μέσω επικρίσεων για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την ασύλληπτη καταστροφή.

«Κατά τη διάρκεια των δέκα επόμενων ημερών, αυτός ο αριθμός ενδέχεται να διπλασιαστεί», τόνισε ο Τζος Γκριν, ο κυβερνήτης της πολιτείας, ανακοινώνοντας μέσω CNN τον εντοπισμό άλλων τριών πτωμάτων, που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων στους 99 νεκρούς μέχρι τώρα.

Καθώς ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ψάχνουν ακόμα στα αποκαΐδια της πόλης Λαχέινα, που σχεδόν σβήστηκε από τον χάρτη, μένει ακόμη να καλυφθεί πολύ έδαφος.

Τα περισσότερα από τα θύματα που έχουν εντοπιστεί ως εδώ βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα ή στον ωκεανό, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Δεκάδες άνθρωποι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν από τον πύρινο εφιάλτη.

Αναφερόμενος στην «τραγωδία», ο Γκριν την απέδωσε, εν μέρει τουλάχιστον, «στην κλιματική αλλαγή» και σημείωσε, μιλώντας στο CBS, πως μπορεί να χρειαστούν έως και 10 ημέρες για να προσδιοριστεί ο πλήρης αριθμός των νεκρών καθώς τα συνεργεία ενδεχομένως να βρίσκουν «10 έως 20 άτομα την ημέρα πιθανώς μέχρι να τελειώσουν».

Στη Λαχέινα των 12.000 κατοίκων, άλλοτε πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, η φωτιά είχε τέτοια θερμοκρασία που έλιωνε μέταλλα.

