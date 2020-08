Συναγερμός στη Χάβρη της Γαλλίας για υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα, όπως κάνουν λόγο ΜΜΕ της χώρας, γύρω στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (06.08.2020), ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, “μία κατάσταση ομηρίας στη Χάβρη είναι σε εξέλιξη μέσα σε υποκατάστημα τράπεζας, στην πόλη αυτή της βόρειας Γαλλίας.

Around 5 people have been taken hostage in a bank in #Havre , France . A security perimeter has been established. The suspect has made claims related to Palestine.pic.twitter.com/YjrbURmpwF