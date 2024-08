Χεζμπολάχ: Δημοσιοποίησε βίντεο με πυραύλους έτοιμους να χτυπήσουν το Ισραήλ

Προπαγανδιστικό βίντεο της Χεζμπολάχ από υπόγειο καταφύγιο με πυραύλους έτοιμους να πυροδοτηθούν κατά του Ισραήλ. Η κίνηση αυτή της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης ερμηνεύεται ως «επίδειξη δύναμης» την ώρα των διαπραγματεύσεων στην Ντόχα του Κατάρ για τη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ στέλνει το δικό της μήνυμα την ώρα που συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε την Παρασκευή (16.08.2024) η Χεζμπολάχ, φαίνεται ένα υπόγειο καταφύγιό της κάπου στον Λίβανο, υποστηρίζοντας πως διαθέτει τέτοια όπλα που αν το Ισραήλ επιβάλλει πόλεμο, θα το μετανιώσει πικρά.

«Η αντίσταση στον Λίβανο σήμερα έχει στην κατοχή της όπλα, εξοπλισμό, ικανότητες, στελέχη με τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς και πίστη και αποφασιστικότητα και θάρρος. Η θέλησή της είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη στιγμή από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην περιοχή», αναφέρει στο μήνυμά της η Χεζμπολάχ.

Στο βίντεο που φέρεται να μαγνητοσκοπήθηκε σε δαιδαλώδες υπόγειο καταφύγιο της οργάνωσης, εμφανίζονται φορτηγά να μεταφέρουν πυραύλους, καθώς και εκτοξευτήρες.

«Αυτοί οι πύραυλοι τοποθετούνται, αναπτύσσονται και εστιάζονται σε στόχους και με απόλυτη μυστικότητα.

Η αντίσταση διαθέτει τώρα πυραύλους ακριβείας, έτσι ώστε αν το Ισραήλ επιβάλει πόλεμο στον Λίβανο, θα αντιμετωπίσει μια μοίρα και μια πραγματικότητα που δεν περίμενε ποτέ.

Ο πόλεμος μαζί μας θα επεκταθεί σε όλη την Παλαιστίνη από τα σύνορα του Λιβάνου έως τα σύνορα της Ιορδανίας και την Ερυθρά Θάλασσα: Από το Κιργιάτ Σμόνα ως το Εϊλάτ», προσθέτει το μήνυμα της Χεζμπολάχ.

