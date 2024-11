Χεζμπολάχ: Νεκρός ο Διοικητής Πυροβολικού μεσαίας εμβέλειας από ισραηλινή επίθεση

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (19.11.2024) ότι εξόντωσε ακόμα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο αεροπορικών πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα (18.11.2024) στην περιοχή Κφαρ Τζουζ, στο νότιο Λίβανο.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ έχουν καταφέρει να «αποκεφαλίσουν» την ηγεσία της Χεζμπολάχ, εξαπολύοντας πλήγματα ακριβείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες στελέχη και περιφερειακοί διοικητές.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις δήλωσαν πως εξουδετέρωσαν τον Αλί Ταουφίκ Ντουέικ, επικεφαλής των συστοιχιών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς της Χεζμπολάχ, σε επίθεση τη Δευτέρα στο Κφαρ Τζουζ στο νότιο Λίβανο.

🚨 Israeli Air Force has announced the killing of Hezbollah commander Ali Tawfiq Dweiq in Kfarjoz, South Lebanon. Dweiq, responsible for over 300 rocket launches toward Israel, was targeted by jets in an operation backed by military intelligence. This move is part of ongoing… pic.twitter.com/zYBFawwDYG