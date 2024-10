Χεζμπολάχ: Πώς το drone Mirsad-1 «τρύπησε» την ισραηλινή άμυνα

Την αυξανόμενη απειλή που συνιστούν τα drones στον σύγχρονο πόλεμο δείχνει η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξαπέλυσε την Κυριακή (13.10.24) η Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν πάνω από 67, σε ένα από το φονικότερα χτυπήματα από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Το drone που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επίθεση στο Ισραήλ πιστεύεται ότι είναι το Mirsad – 1. Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αναπτύσσει η Χεζμπολάχ για περισσότερες από δύο δεκαετίες και βασίζεται σε ιρανικά σχέδια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Το Mirsad-1 κινείται με ταχύτητα 370 χλμ/ώρα, διαθέτει επιχειρησιακή εμβέλεια 120 χλμ και μπορεί να μεταφέρει έως και 40 κιλά εκρηκτικών.

Στην επίθεση στη Μπινγιαμίνα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπό την κάλυψη ενός πυραυλικού μπαράζ, μία τακτική που στοχεύει να υπερκεράσει τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα, σύμφωνα πάντα με την Jerusalem Post.

Έκθεση της Defense Industry Daily αναφέρει πως δεν είναι η πρώτη φορά που ένα drone Mirsad-1 κατορθώνει να διεισδύσει στην άμυνα του Ισραήλ. Νωρίτερα μέσα στο 2024 μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ πέταξαν πάνω από το ισραηλινό έδαφος για αρκετά λεπτά πριν επιστρέψουν στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ έχει ενσωματώσει όλο και περισσότερο drones στο οπλοστάσιό της, ενισχύοντας τις υπάρχουσες δυνατότητες πυραύλων και ρουκετών της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές από το Ερευνητικό Κέντρο Άλμα η σιιτική οργάνωση διαθέτει πάνω από 2.000 drones. Πολλά είναι είτε ιρανικής κατασκευής, είτε προσαρμοσμένα από εμπορικά μοντέλα. Αυτά τα drones χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών και αποστολές καμικάζι.

Το Mirsad – 1 που χρησιμοποίησε η Χεζμπολάχ στην Μπινγιαμίνα, τής επιτρέπει να πραγματοποιεί ακριβείς επιθέσεις βαθιά στο ισραηλινό έδαφος, ελαχιστοποιώντας, μάλιστα, τον κίνδυνο για τις δυνάμεις της, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Πρόκειται για μία τακτική, η οποία έχει τελειοποιηθεί με χρόνια δοκιμών, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ιράν να εξοπλίσει τους πληρεξουσίους του με προηγμένες τεχνολογίες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο χτύπημα «γεννά» πολλά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας του Ισραήλ στην αντιμετώπιση απειλών από drones.

