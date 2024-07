Χιλή: Σεισμός 7,3 Ρίχτερ – Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές και τραυματίες

Μεγάλος σεισμός 7,3 Ρίχτερ συντάραξε τη βόρεια Χιλή, έκανε γνωστό το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), πάντως ως αυτό το στάδιο οι αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής διαβεβαιώνουν πως δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού στη Χιλή εντοπίστηκε 265 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη Αντοφαγκάστα, λιμάνι στον Ειρηνικό, και κάπου 20 χιλιόμετρα από την τουριστική πόλη Σαν Πέδρο δε Ατακάμα· το εστιακό βάθος ήταν 126 χιλιόμετρα, κατά τα πρώτα στοιχεία του USGS.

Το εθνικό σεισμολογικό κέντρο της Χιλής ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε χθες στις 21:50 (τοπική ώρα· στις 04:50 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς διαβεβαίωσε μέσω X πως «μέχρι στιγμής, δεν μου έχουν αναφερθεί ούτε τραυματίες, ούτε σοβαρές ζημιές, όμως ομάδες επιτόπου ακόμη συγκεντρώνουν πληροφορίες».

Διευκρίνισε πως εξαιτίας του σεισμού έγιναν κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε δρόμο.

Τοπικοί αξιωματούχοι επίσης ανέφεραν πως δεν έχουν πληροφόρηση για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

«Παρά το μέγεθος (του σεισμού), δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές. Δεν έχουμε πληροφόρηση για κατάρρευση σπιτιών», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της Σαν Πέδρο δε Ατακάμα, ο Χούστο Σουλέτα.

Ανέφερε πως διακόπηκε η ηλεκτροδότηση όταν έγινε ο σεισμός, αλλά αποκαταστάθηκε μερικά λεπτά αργότερα.

Η Χιλή βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται τεκτονικές πλάκες και παρουσιάζει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το 2010, σεισμός 8,8 βαθμών είχε πλήξει την κεντρική και νότια Χιλή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 525 άνθρωποι, οι 100 εξαιτίας του τσουνάμι που προκάλεσε.

❗️💥🇨🇱 – First images of the strong 7.3 magnitude earthquake that shook San Pedro de Atacama in northern Chile, according to the United States Geological Survey (USGS).



At least two aftershocks have been felt after a strong 7.3 earthquake in northern Chile. pic.twitter.com/eGVKizCwoS