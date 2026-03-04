Κόσμος

Χιλιάδες Κούρδοι αντάρτες πολεμούν στο έδαφος του Ιράν κατά των δυνάμεων του καθεστώτος

Το Axios ανέφερε ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ για τα πιθανά επόμενα βήματα στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
Κούρδοι μαχητές
Κούρδοι μαχητές / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Orhan Qereman

Στρατιωτική επίθεση εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος του Ιράν, έχουν εξαπολύσει Κούρδοι με έδρα το Ιράκ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν (CPFIK).

Όπως ανέφερε το i24news.tv την Τετάρτη (04.03.2026), Κούρδοι μαχητές που συνδέονται με το «Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν» (PJAK) άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης εντός του εδάφους του Ιράν ήδη από τις 2 Μαρτίου.

«Οι χερσαίες στρατιωτικές κινήσεις των κουρδικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της 2ας Μαρτίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκκένωσαν την παραμεθόρια πόλη Mariwan στις 3 Μαρτίου και πήραν αμυντικές θέσεις εντός και γύρω από την περιοχή.

Σύμφωνα πάντα με τον αξιωματούχο του CPFIK, μαχητές του PJAK έχουν μετακινηθεί σε θέσεις γύρω από τα νότια βουνά του Mariwan στο δυτικό Ιράν, ενώ χιλιάδες έχουν ήδη αναπτυχθεί εντός των ορεινών περιοχών του Ιράν, ιδιαίτερα βαθιά μέσα στα όρη Zagros.

Το PJAK έχει δύο ένοπλες πτέρυγες: τις YRK (Μονάδες Προστασίας του Ανατολικού Κουρδιστάν) και τις HPJ (Δυνάμεις Προστασίας Γυναικών), οι οποίες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, έχουν ως πρότυπο τους κουρδικούς σχηματισμούς στη Συρία.

 

Οι αναφορές αυτές έρχονται εν μέσω πληροφοριών ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να εξετάζει κουρδικές ομάδες ως πιθανούς συμμάχους στις προσπάθειες άσκησης πίεσης στο ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με το CNN, η CIA διερευνά σχέδια για τον εξοπλισμό των κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση μίας λαϊκής εξέγερσης στο εσωτερικό του Ιράν. Κάτι ωστόσο που ο Λευκός Οίκος διέψευσε.

Εν τω μεταξύ, το Axios ανέφερε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με Κούρδους ηγέτες του Ιράκ για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και τα πιθανά επόμενα βήματα.

Η Wall Street Journal έχει επίσης αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι ανοιχτή στο να υποστηρίξει ένοπλες ομάδες στο εσωτερικό του Ιράν που είναι πρόθυμες να εναντιωθούν στο καθεστώς

Ο αξιωματούχος του CPFIK δήλωσε ότι αρκετές κουρδικές πολιτικές και ένοπλες παρατάξεις είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
128
100
97
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γιγαντώνεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή: Πολεμική νύχτα με βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και εισβολή Κούρδων μαχητών στο Ιράν
Την ίδια ώρα, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ αν επιδιωχθεί αλλαγή καθεστώτος. Στοχεύει την πυρηνική εγκατάσταση της Ντιμόνα
U.S. Navy
«Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό», λέει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ – Διαψεύδει η Μαδρίτη
«Νομίζω ότι άκουσαν το μήνυμα του προέδρου χθες δυνατά και καθαρά. Καταλαβαίνω ότι τις τελευταίες ώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό», είπε σε ενημέρωση δημοσιογράφων
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ 10
Newsit logo
Newsit logo