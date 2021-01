Χίλτον Βάλενταϊν: Πέθανε ο ιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος The Animals (pics, vids)

Ο κιθαρίστας και ιδρυτής του συγκροτήματος Τhe Animals, ο Χίλτον Βάλενταϊν, πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Το βρετανικό αυτό συγκρότημα έκανε τεράστια επιτυχία στην ποπ μουσική σκηνή την περίοδο του 60 και η επιτυχία του “The House of The Rising Sun” βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών και αμερικανικών charts το 1964.

O Βάλενταϊν συνίδρυσε τους Animals στο Νιούκασλ, το 1963, μαζί με τον τραγουδιστή τους Ερικ Μπάρντον, τον μπασίστα Τσας Τσάντλερ, τον ντραμίστα Τζον Στιλ και τον πιανίστα Αλαν Πράις. Το συγκρότημα έκανε έξι ακόμη μεγάλες επιτυχίες που έφθασαν μέχρι το βρετανικό top 10, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια “Don’t Let Me Be Misunderstood” και “We Gotta Get Out of This Place”.

Mετά την διάλυση της αρχικής σύνθεσης του συγκροτήματος, το 1966, ο Βάλενταϊν ακολούθησε σόλο καριέρα αλλά στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές επανενώσεις των Animals και περιόδευσε μαζί με τον Μπάρντον το 2007.

Τα τελευταία χρόνια ήταν εγκατεστημένος στο Κονέκτικατ και είχε το συγκρότημα Skiffledog.

Δείτε βίντεο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφιών: video grab / youtube