Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει το Λονδίνο, με τα χιόνια να προκαλούν προβλήματα στα αεροδρόμια και στις πτήσεις. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα βελτιωθούν.

Το Λονδίνο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του έντονου κύματος κακοκαιρίας που έχει χτυπήσει τα τελευταία 24ωρα την Βρετανία και έχει δημιουργήσει χάος στις συγκοινωνίες. Τα χιόνια προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ και Στάνσετ. Επιπλέον, τα δρομολόγια των τρένων καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ αρκετοί δρόμοι έγιναν… παγοδρόμια και αρκετές καραμπόλες σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Μπορεί το σκηνικό να μοιάζει μαγευτικό ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, όμως λόγω του χιονιού έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Η έντονη χιονόπτωση προκάλεσε την ματαίωση περισσότερων από 48 πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Χίθροου.

Δείτε βίντεο:

Το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ έκλεισε καθώς τα αεροπλάνα δεν μπορούν ούτε να απογειωθούν ούτε να προσγειωθούν, με αποτέλεσμα να έχει υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες. Δεκάδες πτήσεις με προορισμό το Γκάτγουικ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια. Νωρίτερα είχε κλείσει και το αεροδρόμιο Στάνστεντ.

Δείτε βίντεο:

Just about to do the same flight home to the Emerald Isle too Emma ❄️ Stansted > Shannon ✈️ pic.twitter.com/vtbJbklFBn — Seamus McNally (@Seamus_McNally) December 12, 2022

Δεκάδες σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τέσσερα παιδιά έπεσαν σε λίμνη στο Babbs Mill Park στο Kingshurst και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη διάσωσή τους το απόγευμα της Κυριακής.

Δείτε βίντεο:

London and Big Ben under the snow tonight. Just beautiful ❄️ pic.twitter.com/wbDMxMuKDo — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 11, 2022

Not every evening you can do this on a hill in #London.

Thanks #londonsnow. pic.twitter.com/Ad06MbV7EW — Hugh Carter (@Hugh_Carter_) December 11, 2022

Το έντονο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα και τη Δευτέρα (12/12) στις πτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι Βρετανοί πρέπει να προετοιμαστούν για θερμοκρασίες έως και -10 βαθμούς Κελσίου.

Ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), ο οποίος έχει εκδώσει συναγερμό για ψυχρό καιρό μέχρι την Παρασκευή, συμβουλεύει τους κατοίκους να παραμείνουν σε ζεστά μέρη και να προσέχουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες.

Η National Highways κάνει έκκληση στους Λονδρέζους να μετακινούνται μόνο αν είναι ανάγκη και να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην οδήγηση. Το Κεντ χτυπήθηκε ιδιαίτερα από την κακοκαιρία με το χιόνι να επηρεάζει σοβαρά τον αυτοκινητόδρομο Μ2 και τμήματα του M20.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Πηγή φωτογραφιών: Reuters