Χιούστον: Εικόνες καταστροφής και τουλάχιστον ένας τραυματίας από την ισχυρή έκρηξη

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και τις αρχές του Χιούστον, έσπασαν τζάμια σε σπίτια στην ευρύτερη περιφέρεια.

Δύο ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 04:25 τοπική ώρα (12:25, ώρα Ελλάδας) στην οδό Γκέσνερ, στο βορειοδυτικό Χιούστον, ακόμη υψωνόταν μία στήλη καπνού από το κτίριο, με τους πρώτους διασώστες κι αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή να έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση και να συνεχίζουν τις έρευνες για ζημιές και θύματα, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο KTRK.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης, εικόνα που μεταδόθηκε από το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο και εμφανίζει μία εκτυφλωτική λάμψη, την οποία ακολούθησε μία πύρινη σφαίρα. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη κατά τα φαινόμενα προήλθε από τις εγκαταστάσεις της Watson Grinding and Manufacturing, μίας μηχανουργικής εταιρείας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Αρτ Ασεβέντο τόνισε πως τα συντρίμμια από την έκρηξη εκτείνονται σε ακτίνα περίπου ενός χλμ, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαρροή τοξικών αερίων από το κτίριο.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Σάμιουελ Πένια προέτρεψε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή «έως ότου έχουμε σαφείς πληροφορίες».

Στο Twitter της, η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει πως ομάδα ειδικών για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών έσπευσε στην περιοχή και πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο μετεωρολόγος του τοπικού σταθμού του τηλεοπτικού δικτύου Fox News Μάικ Ίσκογουϊτς, δήλωσε πως η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που καταγράφηκε στα μετεωρολογικά ραντάρ και έγινε αισθητή έως και σε απόσταση 32 χλμ.

In all my years, I've never seen this on our local radar. A giant explosion occurred just before 4:30am this morning in Northwest Houston and was felt more than 20 miles away. Radar clearly shows this brief FLASH of reflectivity from NW Houston. #explosion #Houston #Radar pic.twitter.com/6XJ5Wa5P0K

— Mike Iscovitz (@Fox26Mike) January 24, 2020